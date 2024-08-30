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АНАЛІТИКА

Естонія передала Україні партію поліцейських автівок

 

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) та естонське відділення Міжнародної поліцейської асоціації (IPA) передали в четвер українській поліції чотири автомобілі, які раніше використовувалися як поліцейські машини.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

Це вже другий випадок, коли Естонія передає Україні поліцейські автомобілі. У середині червня PPA відправив в Україну 31 патрульний автомобіль, які раніше використовувалися естонськими правоохоронцями.

Цього разу в Україну було відправлено чотири автомобілі Škoda Octavia, придбані за підтримки Ротарі-клубу та Міжнародної поліцейської асоціації (IPA).

Ці автомобілі будуть використовуватися на фронті поліцейськими підрозділами.

За словами генерального директора PPA Егерта Бєлічева, українській поліції зараз необхідні нові поліцейські автомобілі.

"Автопарк української поліції або застарів, або був знищений під час війни, і кожен автомобіль, який ми передаємо місцевій поліції, неоціненний. Ці машини будуть використовуватися поліцейськими підрозділами України, які працюють на передовій", - зазначив він.

Нещодавно Фундація Олени Зеленської отримала від Сербії 5 тисяч ноутбуків і планшетів для подальшої передачі їх українським школярам.
Ключові теги: Естонія
 

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