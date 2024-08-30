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АНАЛІТИКА

Остін поговорив з міністром оборони Польщі про військову допомогу Україні

 

Глава Пентагону Ллойд Остін провів зустріч з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, однією з тем якої стала Україна.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону, інформує "Європейська правда".

Остін високо оцінив незмінне лідерство Польщі серед ключових союзників, які надають військову підтримку Україні.

"Польща завжди розуміла, що путінська війна в Україні загрожує нашій спільній безпеці. Сполучені Штати і Польща, разом з нашими союзниками і партнерами, стоять разом за вільну і суверенну Україну", - сказав очільник Пентагону.

Він додав, що внесок Польщі у вигляді важливої логістичної підтримки та допомоги у сфері безпеки був ключовим для здатності України захистити себе від нападу Росії.

Остін також високо оцінив зусилля Польщі з модернізації та вдосконалення своїх збройних сил.

Міністри відзначили нещодавнє придбання Польщею майже 100 гелікоптерів AH-64E Apache, що робить Польщу другим найбільшим оператором ударних вертольотів після США.

Раніше повідомляли, що Польща планує збільшити оборонний бюджет до 4,7% ВВП у 2025 році та витратити на це на $14 млрд більше, ніж у 2024 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща, США
 

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