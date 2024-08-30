Російським компаніям дедалі важче проводити платежі з Китаєм - Reuters

Деякі російські компанії стикаються зі збільшенням затримок та зростаючими витратами за платежі з торговими партнерами в Китаї, залишаючи транзакції на десятки мільярдів юанів у підвішеному стані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовників.

Зазначається, що російські компанії та офіційні особи протягом декількох місяців вказують на затримки транзакцій після того, як китайські банки посилили відповідність вимогам після погроз Заходу вторинними санкціями за відносини з Росією.

За словами джерел, проблема загострилася у серпні: державні банки Китаю «масово» припиняють операції з Росією, а платежі на мільярди юанів затримуються.

Китай є найбільшим торговим партнером Росії, і на нього припадала третина російської зовнішньої торгівлі минулого року. КНР постачає такі товари, як важливе промислове обладнання та споживчі товари, які допомагають Росії витримувати санкції з боку Заходу.

Також Китай забезпечує прибутковий ринок для багатьох товарів російського експорту, на які покладається офіційний Пекін, від нафти й газу до сільськогосподарської продукції.

Після того, як у червні Міністерство фінансів США пригрозило вторинними санкціями банкам у Китаї та в інших країнах за співпрацю з Росією, китайські банки почали займати дуже сувору позицію щодо транзакцій з РФ.

«У той момент припинилися всі транскордонні платежі в Китай. Ми знайшли рішення, але це зайняло близько трьох тижнів, що дуже довго, і за цей час обсяги торгівлі різко впали», - розповіло джерело.

Співрозмовники зазначають, що одне з робочих рішень полягає в тому, щоб купувати золото, перевезти його в Гонконг і продати там, поклавши готівку на рахунок у місцевому банку.

Також деякі російські компанії використовували ланцюги посередників у третіх країнах для обробки своїх транзакцій і обходу перевірок відповідності, які проводять китайські банки.

Як наслідок, витрати на опрацювання транзакцій зросли до 6% транзакційних платежів, у той час як раніше вони були майже нульовими.

Згідно з офіційними митними даними Китаю, двостороння торгівля між Росією та КНР зросла на 1,6% до 137 мільярдів доларів США у першій половині 2024 року після досягнення рекордного рівня у 240 мільярдів доларів у 2023 році.

При цьому, згідно з офіційною статистикою Китаю, російський імпорт із КНР в січні-липні 2024 року впав на понад 1% до 62 мільярдів доларів США через проблеми з оплатою товарів.

Центральний банк Росії прогнозує, що цього року загальний імпорт країни з усього світу впаде на 3%.

Як повідомляв Укрінформ, у липні тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні заявила, що близько 73% товарів подвійного призначення та 90% усіх напівпровідників та іншої мікроелектроніки було імпортовано до Росії з Китаю.