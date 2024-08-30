Фінансові новини
- |
- 30.08.24
- |
- 13:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща просить позбавити імунітету праву руку експрем'єра Моравецького
09:36 30.08.2024 |
Генеральний прокурор Польщі Адам хоче зняти імунітет з Міхала Дворчика, євродепутата та правої руки колишнього прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, за ймовірне перешкоджання правосуддю.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Боднар скерував президентці Європарламенту Роберті Метсолі клопотання про дозвіл притягнути Дворчика до кримінальної відповідальності.
Колишнього керівника канцелярії Моравецького у Польщі звинувачують у невиконанні своїх обов'язків як державного службовця - зокрема використанні приватної електронної пошти для пересилання секретної інформації.
Дворчика також звинувачують у перешкоджанні кримінальному провадженню, оскільки він видалив деякі електронні листи з приватної пошти після того, як повідомив про хакерську атаку - ідеться про злам понад 100 електронних адрес польських посадовців у 2021 році, відповідальність за що Варшава поклала на Росію.
Глава канцелярії експрем'єра Польщі говорив, що з поштових скриньок викрали частину електронних листів та інформації й опублікували в Telegram, а частина була сфальсифікована.
Сам Дворчик у коментарі RMF FM назвав порушену проти нього кримінальну справу "черговою політичною атакою".
Притягнення депутата Європарламенту до відповідальності за злочин можливе лише після отримання згоди інституції. Видання зазначає, що відповідне рішення очікується не раніше листопада-грудня.
У липні Польща також клопотала перед Європарламентом притягнення до кримінальної відповідальності засуджених на батьківщині євродепутатів від "Права і справедливості" Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка.
Нагадаємо, уряд чинного прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска пообіцяв розкрити подробиці фінансових зловживань попередниками від "Права і справедливості".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Генштабі ЗСУ підтвердили втрату F-16 і загибель пілота
|Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт про підвищення податків
|Кабмін готує «економічне бронювання», воно може запрацювати вже у жовтні, – Железняк
|Україна може використовувати нідерландські F-16 у РФ - глава ЗС Нідерландів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Естонія передала Україні партію поліцейських автівок
|В ЄС перевіряють, чи не приховував Telegram кількість своїх європейських користувачів
|МАГАТЕ відреагувало на удар Росії по енергосистемі України. Гроссі їде в Київ
|У Пентагоні анонсували зустріч Остіна з Умєровим
|Бельгія дає 150 млн євро на відбудову Київської та Чернігівської областей
|Остін поговорив з міністром оборони Польщі про військову допомогу Україні
Бізнес
|Скоро в оновлення Google Photos буде додано 4 нових відео-пресети, які полегшать відеомонтаж
|Instagram додає нові творчі інструменти: текст та зображення поверх ваших фото
|Hyundai через зменшення попиту на електромобілі вирішив збільшити лінійку гібридів
|Південна Корея обіцяє посилити регулювання діяльності Telegram
|Будинок за ціною смартфона: ООН впроваджує 3D-друк осель із глини в Колумбії
|Microsoft злякалася реакції на припинення підтримки «Панелі керування» Windows і видалила згадку про це
|Багато нових автомобільних технологій «не потрібні» водіям – опитування