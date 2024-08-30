Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща просить позбавити імунітету праву руку експрем'єра Моравецького

 

Генеральний прокурор Польщі Адам хоче зняти імунітет з Міхала Дворчика, євродепутата та правої руки колишнього прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, за ймовірне перешкоджання правосуддю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Боднар скерував президентці Європарламенту Роберті Метсолі клопотання про дозвіл притягнути Дворчика до кримінальної відповідальності.

Колишнього керівника канцелярії Моравецького у Польщі звинувачують у невиконанні своїх обов'язків як державного службовця - зокрема використанні приватної електронної пошти для пересилання секретної інформації.

Дворчика також звинувачують у перешкоджанні кримінальному провадженню, оскільки він видалив деякі електронні листи з приватної пошти після того, як повідомив про хакерську атаку - ідеться про злам понад 100 електронних адрес польських посадовців у 2021 році, відповідальність за що Варшава поклала на Росію.

Глава канцелярії експрем'єра Польщі говорив, що з поштових скриньок викрали частину електронних листів та інформації й опублікували в Telegram, а частина була сфальсифікована.

Сам Дворчик у коментарі RMF FM назвав порушену проти нього кримінальну справу "черговою політичною атакою".

Притягнення депутата Європарламенту до відповідальності за злочин можливе лише після отримання згоди інституції. Видання зазначає, що відповідне рішення очікується не раніше листопада-грудня.

У липні Польща також клопотала перед Європарламентом притягнення до кримінальної відповідальності засуджених на батьківщині євродепутатів від "Права і справедливості" Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка.

Нагадаємо, уряд чинного прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска пообіцяв розкрити подробиці фінансових зловживань попередниками від "Права і справедливості".
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1901
  0,0607
 0,15
EUR
 1
 45,7045
  0,1746
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8692  0,04 0,11 41,4462  0,05 0,12
EUR 45,3577  0,19 0,42 46,0650  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,13 0,33 41,0800  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес