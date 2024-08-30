Інвестиції США принесли сотні патентів китайцям

Фінансування уряду США принесло сотні патентів китайським дослідникам.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони США, НАСА та інші урядові установи фінансували дослідження, які призвели до отримання понад 1000 патентів США для китайських винахідників з 2010 року, в тому числі в таких чутливих галузях, як біотехнології та напівпровідники, свідчать дані патентного відомства США.

Повідомляється, що дані про патенти США, посилять заклики до скасування або перегляду знакової американо-китайської угоди про науку і технології - угоди про співпрацю, яка, на думку критиків, непропорційно вигідна головному геополітичному суперникові Вашингтона.

В повідомленні зазначають, що серед патентів - 197 у фармацевтиці та 154 у біотехнології, що є стратегічними галузями для Китаю та США.

Прихильники продовження угоди стверджують, що її розірвання придушить академічну і комерційну співпрацю і не дозволить США дізнатися про технічні досягнення Китаю.

У вівторок, 27 серпня, закінчився другий шестимісячний термін дії угоди, який закінчувався в серпні 2023 року. Ще одне короткострокове продовження може відбутися найближчими днями, оскільки обидві сторони намагаються переглянути його умови.

Патенти, визначені патентним відомством США, становлять невелику частку світових патентів Китаю. Патенти надають виключні юридичні права винахідникам, але також публічно розкривають технічну інформацію про ці винаходи.