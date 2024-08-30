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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Ірану запевнив, що Тегеран не планує передачу балістики Росії, - Боррель

 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що країна не має наміру передавати Росії свої балістичні ракети. Раніше в пресі з'явилася інформація про можливе постачання Тегераном такого озброєння Москві.

Про це заявив високий представник Європейського союзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Так глава європейської дипломатії прокоментував у розмові з представниками ЗМІ висловлювання деяких держав-членів ЄС щодо загрози можливого постачання Іраном балістичних ракет Росії.

"Безпосередньо перед початком зустрічі (глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, - ред.) я надіслав повідомлення новому міністру закордонних справ Ірану Сейеду Аббасу Арагчі, в якому висловив свою стурбованість", - розповів Боррель.

Він додав, що одразу отримав відповідь, в якій стверджувалося, що "це неправдива інформація".

Водночас на уточнююче запитання журналістів, чи "дійсно повірив" Боррель заяві іранського чиновника зі спростуванням інформації про надання Росії безпілотників та зброї, він дав негативну відповідь: "ні".

"Щодо Ірану, давайте розрізняти безпілотники та ракети. Побоювання, підозри стосуються можливості щодо ракет. І це те, що сказав міністр: нічого цього немає. І зі свого боку ми також не маємо доказів, що це так", - заявив Боррель.

Очільник європейської дипломатії додав, що це "справді почуття обережності щодо можливості, що це станеться, і тривожний дзвінок... я маю на увазі суто потенційне постачання ракет".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран, Росія, ЄС
 

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