У Британії можуть посилити правила куріння на відкритому повітрі

Велика Британія розглядає можливість запровадження більш суворих правил щодо куріння на вулиці, щоб спробувати зняти тиск з Національної служби охорони здоров'я.

Відповідні наміри підтвердив у четвер прем'єр-міністр Кір Стармер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міністри обговорюють плани заборонити куріння в садах пабів, ресторанах на відкритому повітрі, біля лікарень і на спортивних майданчиках, свідчать витоки документів, з якими ознайомилася газета The Sun.

У 2019 році куріння вбило щонайменше 74 800 людей у Великій Британії, що робить його однією з найбільших причин смертей, яким можна було б запобігти.

"Ми збираємося приймати рішення в цьому просторі. Більше деталей буде розкрито, але це серія смертей, яким можна запобігти, і ми повинні вжити заходів, щоб зменшити навантаження на Національну службу охорони здоров'я та зменшити навантаження на платників податків", - сказав Стармер в інтерв'ю BBC, коли його запитали про ці витоки документів.

Ці заходи можуть бути включені в оновлену версію законопроєкту про тютюн і вейпи, вперше представленого попереднім урядом.

Початковий законопроєкт зрештою обмежив би продаж тютюну для всіх, хто народився 1 січня 2009 року або пізніше. Лейбористи Стармера пообіцяли підтримати цю заборону під час цьогорічної виборчої кампанії.

Консерватори також запропонували заборонити одноразові вейпи, обмежити ароматизатори та упаковку вейпів - заходи, які активно підтримуються лікарями. Лейбористи також розглядають пропозиції щодо обмеження продажу та постачання одноразових вейпів; очікується, що уряд окреслить плани після повернення парламенту з літніх канікул.