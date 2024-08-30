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У Британії можуть посилити правила куріння на відкритому повітрі
23:58 29.08.2024 |
Велика Британія розглядає можливість запровадження більш суворих правил щодо куріння на вулиці, щоб спробувати зняти тиск з Національної служби охорони здоров'я.
Відповідні наміри підтвердив у четвер прем'єр-міністр Кір Стармер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Міністри обговорюють плани заборонити куріння в садах пабів, ресторанах на відкритому повітрі, біля лікарень і на спортивних майданчиках, свідчать витоки документів, з якими ознайомилася газета The Sun.
У 2019 році куріння вбило щонайменше 74 800 людей у Великій Британії, що робить його однією з найбільших причин смертей, яким можна було б запобігти.
"Ми збираємося приймати рішення в цьому просторі. Більше деталей буде розкрито, але це серія смертей, яким можна запобігти, і ми повинні вжити заходів, щоб зменшити навантаження на Національну службу охорони здоров'я та зменшити навантаження на платників податків", - сказав Стармер в інтерв'ю BBC, коли його запитали про ці витоки документів.
Ці заходи можуть бути включені в оновлену версію законопроєкту про тютюн і вейпи, вперше представленого попереднім урядом.
Початковий законопроєкт зрештою обмежив би продаж тютюну для всіх, хто народився 1 січня 2009 року або пізніше. Лейбористи Стармера пообіцяли підтримати цю заборону під час цьогорічної виборчої кампанії.
Консерватори також запропонували заборонити одноразові вейпи, обмежити ароматизатори та упаковку вейпів - заходи, які активно підтримуються лікарями. Лейбористи також розглядають пропозиції щодо обмеження продажу та постачання одноразових вейпів; очікується, що уряд окреслить плани після повернення парламенту з літніх канікул.
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