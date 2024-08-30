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АНАЛІТИКА

Росстат зафіксував майже чотирикратне падіння прибутків

 

Російські компанії з початку літа 2024 року переживають обвальне падіння прибутків - майже в чотири рази.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані Росстату.

За підсумками червня сальдований фінансовий результат (прибутки мінус збитки) в економіці РФ в цілому скоротився до 860 млрд рублів. У червні минулого року цей показник складав 3,27 трлн рублів. Тобто компанії втратили 2,41 трильйона рублів прибутків (майже $27 млрд) в абсолютному вираженні. Таким чином зафіксовано падіння у 3,8 раза.

«Зоною фінансового лиха», згідно з Росстатом, стала вугільна промисловість, яка через санкції втратила експортні ринки. За підсумками першого півріччя вугільники спрацювали в мінус: сукупний збиток галузі склав 7,1 млрд рублів проти прибутку у 282,5 млрд рублів за той же період минулого року.

Вуглевидобуток скотився в «глибоку кризу», констатують експерти Вищої школи економіки: до кінця червня морський експорт вугілля з Росії обвалився на 17%, а вивезення коксівного вугілля стало мінімальним за два роки після того, як головні клієнти вугільників - Китай, Індія та Туреччина різко скоротили закупівлі.

9% прибутків за пів року втратили металурги, яких санкції також відрізали від можливості продавати метал на Захід. На 22%, згідно з Росстатом, зменшилися прибутки нафтопереробних заводів, які з початку року понад 40 разів зазнавали атак безпілотників і не менше 10 разів зупиняли виробництво.

Понад 26% сальдованого прибутку втратили компанії роздрібної торгівлі, а якщо виключити автосалони, обвал став майже дворазовим - на 46,1%.

Російський бізнес втрачає рентабельність у міру того, як економіка сповільнюється, а в банківській системі наростають проблеми з транскордонними платежами.

У другій половині року російська економіка гальмуватиме через жорстку політику Центробанку, дефіцит трудових ресурсів та погіршення умов зовнішньої торгівлі, в тому числі внаслідок нових санкцій США, попереджає Ольга Біленька, керівник відділу макроекономічного аналізу ФГ «Фінам».

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня США оголосили новий пакет санкцій, який охоплює близько 400 суб'єктів, пов'язаних з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення.
Ключові теги: Росія
 

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