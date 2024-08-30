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Японія збільшує присутність на світовому ринку облігацій найбільше за 17 років
23:42 29.08.2024 |
Японські фонди купують найбільше іноземних облігацій з 2007 року.
Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на дані Міністерства фінансів.
Японські інвестори планують цього місяця придбати найбільшу кількість іноземних облігацій за останні 17 років, оскільки перспективи монетарної політики за кордоном сприяють зростанню боргів і зниженню витрат на хеджування валютних ризиків.
Керуючі фондами в Японії купували цінні папери четвертий тиждень поспіль до 23 серпня. Якщо такі ж темпи купівлі збережуться, то в серпні чисті щомісячні покупки складуть 6,83 трильйона ієн (47,3 мільярда дол), що є найвищим показником з моменту досягнення рекордних 9,56 трильйона ієн у вересні 2007 року.
Цього місяця світовий борг зріс майже на 3%, додавши до аналогічного зростання в липні, коли голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл сигналізував про майбутнє зниження відсоткових ставок.
Витрати, які несуть японські інвестори, захищаючись від падіння курсів іноземних валют, знизилися, оскільки вони тісно пов'язані з різницею в короткострокових процентних ставках між Японією та іншими країнами.
Єна зміцнилася більш ніж на 10% по відношенню до долара з моменту падіння до мінімуму за останні чотири десятиліття на початку липня.
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