Фінансові новини
- |
- 29.08.24
- |
- 23:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іран за літо збільшив запаси збагаченого урану - Bloomberg
23:13 29.08.2024 |
За період із червня по серпень поточного року запаси високозбагаченого урану в Ірані зросли на 16%, і цього буде достатньо, щоб зарядити декілька боєголовок, якщо Тегеран прийме політичне рішення створити ядерну зброю.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на 13-сторінковий конфіденційний звіт МАГАТЕ, поширений серед дипломатів.
«Продовжуване виробництво та накопичення високозбагаченого урану Іраном, єдиною державою без ядерної зброї, яка робить це, посилює занепокоєння Агентства», - каже у звіті генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Він також зазначив, що країна продовжує перешкоджати процесу моніторингу з боку Агентства.
Зазначається, що хоча МАГАТЕ проводить щоденні інспекції на офіційно заявлених атомних об'єктах в Ірані, є підозра, що іранські інженери можуть приховувати роботу на об'єктах у військових цілях.
Тегеран заблокував розслідування Агентства щодо частинок урану, виявлених в офіційно не заявлених місцях.
Також вказується у звіті, що іранські запаси урану, збагаченого до 60% - рівня, який неможливо відрізнити від збройового палива - зросли до 165 кілограмів зі 142 кілограмів у червні. Запаси збагаченого урану до 20% зросли до 814 з 751 кілограма.
Як повідомляв Укрінформ, у травні з конфіденційного звіту МАГАТЕ стало відомо, щоІран зараз має 142,1 кілограма урану, збагаченого до 60%. Це на 20,6 кілограма більше, ніж у лютому.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт про підвищення податків
|Кабмін готує «економічне бронювання», воно може запрацювати вже у жовтні, – Железняк
|Україна може використовувати нідерландські F-16 у РФ - глава ЗС Нідерландів
|Генштаб ЗСУ підтвердив удари по об'єктах у трьох областях РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Франція та Сербія підписали угоду про продаж 12 винищувачів Rafale
|Іран за літо збільшив запаси збагаченого урану - Bloomberg
|Зняття обмежень на удари України по РФ: Кожна держава ЄС вирішуватиме сама
|«Ми не воюємо з РФ». Італія відмовляється дозволяти Україні бити по території Росії
|Президент Чехії підтримав використання Україною F-16 проти цілей на території РФ
|Кулеба розповів, про що йшлося на зустрічі глав МЗС країн ЄС
Бізнес
|Microsoft злякалася реакції на припинення підтримки «Панелі керування» Windows і видалила згадку про це
|Багато нових автомобільних технологій «не потрібні» водіям – опитування
|Автомобілі Volkswagen отримають підтримку ігрового сервісу AirConsole
|Китайський автовиробник BYD оголосив про співпрацю з Huawei
|У Gmail на Android тепер є новий спосіб швидко відповідати на листи
|Google впроваджує додаток Essentials для зручного доступу до Photos, Messages та інших сервісів на нових ноутбуках Windows
|Простий «мозок» з гідрогелю «навчився» грати в Pong — нові можливості для адаптивних матеріалів