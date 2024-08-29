Іран за літо збільшив запаси збагаченого урану - Bloomberg

За період із червня по серпень поточного року запаси високозбагаченого урану в Ірані зросли на 16%, і цього буде достатньо, щоб зарядити декілька боєголовок, якщо Тегеран прийме політичне рішення створити ядерну зброю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на 13-сторінковий конфіденційний звіт МАГАТЕ, поширений серед дипломатів.

«Продовжуване виробництво та накопичення високозбагаченого урану Іраном, єдиною державою без ядерної зброї, яка робить це, посилює занепокоєння Агентства», - каже у звіті генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Він також зазначив, що країна продовжує перешкоджати процесу моніторингу з боку Агентства.

Зазначається, що хоча МАГАТЕ проводить щоденні інспекції на офіційно заявлених атомних об'єктах в Ірані, є підозра, що іранські інженери можуть приховувати роботу на об'єктах у військових цілях.

Тегеран заблокував розслідування Агентства щодо частинок урану, виявлених в офіційно не заявлених місцях.

Також вказується у звіті, що іранські запаси урану, збагаченого до 60% - рівня, який неможливо відрізнити від збройового палива - зросли до 165 кілограмів зі 142 кілограмів у червні. Запаси збагаченого урану до 20% зросли до 814 з 751 кілограма.

Як повідомляв Укрінформ, у травні з конфіденційного звіту МАГАТЕ стало відомо, щоІран зараз має 142,1 кілограма урану, збагаченого до 60%. Це на 20,6 кілограма більше, ніж у лютому.