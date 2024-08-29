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АНАЛІТИКА

Мальдіви на межі дефолту. Влада робила ставку на Китай

 

Популярна серед туристів острівна держава Мальдіви опинилася на межі дефолту. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Мальдіви зіткнулися з проблемами погашення зовнішніх боргів, зниженням зовнішнього фінансування та скороченням валютних резервів (з $700 млн рік тому до $395 млн станом на кінець червня).

Враховуючи ці проблеми, агентство Fitch знизило рейтинг Мальдівів до "СС", що означає "підвищений ризик дефолту". Це вже друге зниження рейтингу із червня.

До кінця року Мальдіви мають погасити борги на $557 млн, а наступного року - на $1 млрд, і зробити це без зовнішніх запозичень буде неможливо.

Керівна партія Мальдівів Народний національний конгрес здобула абсолютну більшість у парламенті на виборах у квітні, що дало поштовх прокитайській політиці президента Мохамеда Муіззу, який виграв президентські вибори минулого року завдяки кампанії зі скорочення присутності Індії в країні.

У Fitch попереджають, що ініціативи уряду, спрямовані на підвищення доходів коштом туризму, є недостатніми, аби уникнути дефолту. Мальдівам необхідно терміново залучити щонайменше $200 млн для початку реструктуризації сукук (ісламський варіант облігацій).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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