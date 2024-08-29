Данія після перестановок в уряді отримала рекордних 25 міністрів

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер призначила шість нових міністрів в рамках масштабних перестановок у своєму трипартійному центристському уряді, в результаті чого кількість міністрів зросла до 25 - найбільше за останні 30 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Один з міністрів очолить новий урядовий офіс з питань готовності до надзвичайних ситуацій, зміни клімату та кіберзлочинності.

"Світ став більш неспокійним", - сказала Фредеріксен, оголошуючи, що Торстен Шак Педерсен очолить нове міністерство, після того, як оновлений кабінет міністрів був офіційно представлений королю Фредеріку X. Тепер Данія приєдналася до Швеції, яка має такий департамент.

Окрім нового відомства щодо надзвичайних ситуацій, в уряді з'явилося ще два нових міністерства, таким чином, їхня загальна кількість зросла до 25, що є найбільшим показником з часів кабінету прем'єр-міністра-соціал-демократа Поула Нюропа Расмуссена 1993-1994 років, який налічував 24 міністри.

Марі Б'єрре залишила посаду міністра з питань цифровізації та гендерної рівності, щоб відповідати за справи Європейського Союзу напередодні ротаційного головування Данії в ЄС у другій половині 2025 року.

Єппе Бруус, міністр податків, який залишає посаду, очолив абсолютно нове міністерство, яке координуватиме зелену політику Данії. Скандинавська країна має на меті скоротити викиди на 70% до 2030 року і досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

Брууса замінив Расмус Стоклунд, а попередня посада Б'єрре була передана Кароліні Стейдж Олсен, яка стала міністром цифровізації. Портфель гендерної рівності був переданий міністру навколишнього середовища Магнусу Хоуніке.

Однією з головних несподіванок стало призначення мера Копенгагена Софі Хесторп Андерсен міністром соціальних справ замість Пернілле Розенкранц-Тейль, яка залишила уряд.

Фредеріксен, яка є лідером Соціал-демократичної партії, оголосила в середу про перестановки в уряді та створення трьох нових міністерств.

Також у середу Фредеріксен назвала 49-річного Дана Йоргенсена кандидатом від Данії на посаду нового єврокомісара.

У 2022 році вона представила нинішній уряд більшості, що складається з її лівоцентристських соціал-демократів, правоцентристської Ліберальної партії та новоствореної центристської партії "Помірковані".