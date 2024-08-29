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Гарріс збільшує відрив від Трампа, але він лідирує в ключових штатах
17:16 29.08.2024 |
Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс дещо збільшила відрив від республіканського конкурента Дональда Трампа за трохи більш як два місяці до президентських виборів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опубліковане в четвер, 29 серпня, опитування Reuters/Ipsos.
Загальнонаціональний рейтинг Камали Гарріс в опитуванні становить 45%, тоді як Дональда Трампа - 41%. Таким чином, відрив між ними збільшився з трьох відсоткових пунктів, як було наприкінці липня, до чотирьох.
Цьому посприяло передусім зростання підтримки демократки з боку жінок та виборців латиноамериканського походження. У цій групі за Гарріс віддали б голоси 49% проти 36%, які підтримують Трампа.
Водночас Трамп і далі лідирує серед білих виборців і чоловіків, причому з таким же відривом, як і в липні. Однак його перевага серед виборців без вищої освіти в останньому опитуванні Reuters/Ipsos скоротилася до семи відсоткових пунктів у порівнянні з 14 пунктами в липні.
Загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про погляди електорату США, але переможця виборів визначають саме результати голосування в кожному штаті, нагадує Reuters.
У семи штатах, які вирішили долю виборів 2020 року - Аризона, Вісконсин, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Північна Кароліна, - Трамп випереджає Гарріса із результатом 45% до 43%.
Нагадаємо, Камала Гарріс на з'їзді Демократів 19-22 серпня символічно прийняла номінацію від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів.
Фактично вона почала кампанію ще наприкінці липня, коли про рішення не балотуватись на другий термін оголосив президент Джо Байден, і відтоді її рейтинг в опитуваннях стабільно зростав.
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