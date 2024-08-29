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Найбільший держбанк Туреччини припинив відкривати рахунки у рублях
17:12 29.08.2024 |
Найбільший у Туреччині державний банк Ziraat відмовися проводити операції у російських рублях.
Інформацію про це предстаник банку підтвердив російським пропагандистським ЗМІ, пише The Misciw Times.
Раніше росіяни в Туреччині почали скаржитися, що Ziraat без пояснення причин припинив відкривати рублеві рахунки, а тим клієнтам, які вже мали такі рахунки, запропонував конвертувати російську валюту в турецькі ліри.
Рублеві операції у банку Ziraat були доступні клієнтам за умови наявності посвідки на проживання або документа про право на роботу або навчання в Туреччині. Однак тепер у країні виникають складнощі з відкриттям рахунків у російській валюті, розповіли росіяни, які мають у Туреччині бізнес. Вони поскаржились, що аналогічної політики дотримуються й інші державні банки Туреччини, хочас деякі приватні фінансові організації все ще продовжують відкривати рублеві рахунки.
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