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АНАЛІТИКА

Росія засекретила статистику виробництва дизпального після вибуху на найбільшому НПЗ

 

Російська Федерація повністю закрила дані про виробництво нафтопродуктів. Це випливає з останнього звіту Росстату про динаміку промислового виробництва у країні.

Росстат уточнив, що ці дані більше не публікуються "на підставі рішення уряду РФ".

Рішення засекретити статистику ухвалили через два дні після вибуху на найбільшому в Росії Омському нафтопереробному заводі.

Зокрема, російське відомство більше не наводить інформацію про місячні обсяги випуску дизельного пального, одного з видів мазуту, зріджених пропану та бутану, коксу та напівкоксу з кам'яного вугілля.

Також у звіті немає інформації про виробництво стабільного газового конденсату.

Наприкінці травня Росстат засекретив статистику щодо випуску автомобільного бензину. Міненерго РФ пояснювало це рішення геополітичною ситуацією та загрозою "маніпулювання ринком з боку недобросовісних учасників".

У середині серпня Росія після кількох місяців "практично безперервного зростання цін" продовжила до кінця 2024 року заборону на експорт бензину.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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