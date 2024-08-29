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Росія засекретила статистику виробництва дизпального після вибуху на найбільшому НПЗ
13:39 29.08.2024 |
Російська Федерація повністю закрила дані про виробництво нафтопродуктів. Це випливає з останнього звіту Росстату про динаміку промислового виробництва у країні.
Росстат уточнив, що ці дані більше не публікуються "на підставі рішення уряду РФ".
Рішення засекретити статистику ухвалили через два дні після вибуху на найбільшому в Росії Омському нафтопереробному заводі.
Зокрема, російське відомство більше не наводить інформацію про місячні обсяги випуску дизельного пального, одного з видів мазуту, зріджених пропану та бутану, коксу та напівкоксу з кам'яного вугілля.
Також у звіті немає інформації про виробництво стабільного газового конденсату.
Наприкінці травня Росстат засекретив статистику щодо випуску автомобільного бензину. Міненерго РФ пояснювало це рішення геополітичною ситуацією та загрозою "маніпулювання ринком з боку недобросовісних учасників".
У середині серпня Росія після кількох місяців "практично безперервного зростання цін" продовжила до кінця 2024 року заборону на експорт бензину.
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