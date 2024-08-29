Зведений індекс довіри в єврозоні в серпні зріс до 96,6 пункту, до максимуму з травня 2023 р.

Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в серпні підвищився до 96,6 пункту та оновив максимум з травня 2023 року, йдеться у звіті Європейської комісії.

Липневе значення становило 95,8 пункту, і консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав збереження показника на цьому рівні.

Індекс довіри в промисловому секторі єврозони в серпні знизився до мінус 10,7 пункту з мінус 10,5 пункту місяцем раніше, індекс споживчої довіри - до мінус 13,5 пункту з мінус 13 пункту в липні.

Тим часом індекс довіри у сфері послуг зріс до 6,3 з 4,8 пункту.