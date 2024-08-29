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Торгівля Росії з Південною Кореєю впала на третину – росЗМІ
12:21 29.08.2024 |
Товарообіг між Росією і Південною Кореєю через санкційні обмеження впав на третину в першому півріччі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Про це пише російське видання "Известия" з посиланням на посольство РФ в Сеулі.
"Згідно з корейською статистикою, із січня до липня 2024 року обсяг торгівлі зменшився на 34% і становив $6,638 млрд. Експорт із Росії знизився на 35% до $3,794 млрд, а імпорт із Південної Кореї - на 32% до $2,843 млрд", - розповіли виданню в дипломатичному представництві РФ в Південній Кореї.
У посольстві РФ також зазначили, що споживання Республікою Кореєю російських нафтопродуктів залишається на вкрай низькому рівні, оскільки з кінця 2022 року азійська країна повністю припинила імпорт сирої нафти з РФ.
Поставки кам'яного вугілля з Росії також значно скоротилися - на 59% у вартісному вираженні за січень-липень 2024 року.
З початку 2024 року влада Південної Кореї активно розширює експортні обмеження. У лютому список заборонених до ввезення в Росію товарів поповнився 682 позиціями, що зачепило майже половину (приблизно 46%) всього імпорту з Південної Кореї в грошовому вираженні.
До цього списку увійшли автомобілі вартістю понад $50 тисяч, металоконструкції, обладнання для будівництва та нафтогазової промисловості.
Чергового удару по торговельних відносинах було завдано після червневого візиту Путіна до Північної Кореї й підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Москвою і Пхеньяном. У результаті санкційний список поповнився новими російськими компаніями і вантажними суднами.
Також Республіка Корея заборонила експортувати в Росію і Білорусь ще 243 найменування товарів, які можуть бути використані у військових цілях. До оновленого списку санкцій увійшли металорізальне обладнання, деталі оптичних приладів і датчики.
Загальна кількість заборонених до експорту в РФ товарів збільшилася до 1402.
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