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Боррель пояснив, чому неформальну зустріч міністрів ЄС зібрали не у столиці головуючої Угорщини
11:58 29.08.2024 |
Під час організації неформальної зустрічі міністрів Євросоюзу 29 серпня відступили від традиції та вирішили провести її у Брюсселі, а не у головуючій у ЄС Угорщині, через розбіжності з Будапештом.
Як пише "Європейська правда", такі припущення у коментарі ЗМІ підтвердив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
Зазвичай неформальні зустрічі міністрів закордонних справ приймає країна, яка на той час головує у Раді ЄС. З 1 липня головування до кінця 2024 року перейшло до Угорщини, тож засідання мало би проходити у Будапешті, проте анонсували, що воно відбудеться у Брюсселі.
Борреля запитали, з яких міркувань зустріч організували у Брюсселі, а не Будапешті.
Спершу він відповів фразою "Тому що я так вирішив", після чого дав детальніше пояснення.
"Голова Ради вирішує де і коли відбудеться засідання. І він подумав, що буде краще провести його у Брюсселі, тому що іноді позиція, яку висловлює уряд Угорщини, прямо суперечить спільній зовнішній політиці. Тож набагато краще було проводити її "вдома", - сказав Жозеп Боррель.
Його також запитали, чи буде присутній міністр закордонних справ Петера Сійярто, на що Боррель відповів: "Думаю, так".
Як відомо, одразу ж після початку угорського головування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вирушив у "миротворче турне", у тому числі до Москви; у Євросоюзі відмежувалися від його дій і наголосили, що Орбан у цих поїздках представляє лише свою країну.
Нещодавно резонанс і критику з боку багатьох держав ЄС викликало рішення Угорщини про прискорене оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь. Водночас голова угорського МЗС Петер Сійярто запевнив, що воно не становить ризику для Шенгенської зони.
У Європейській комісії кажуть, що юридично не можуть позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але можуть бойкотувати його.
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