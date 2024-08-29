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АНАЛІТИКА

Швейцарія готує референдум про скасування заборони на будівництво нових АЕС

 

Уряд Швейцарії заявив, що готує зміни до чинного законодавства про скасування заборони на будівництво в країні нових атомних станцій. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Уряд підготує законодавчі зміни до кінця року, парламент їх обговорить уже у 2025 році й у разі підтримки депутатів пропозицію про скасування будівництва АЕС буде винесено на референдум.

Заборона на будівництво АЕС у Швейцарії була запроваджена у 2018 році через побоювання щодо безпеки після аварії на атомній електростанції Фукусіма в Японії у 2011 році.

У Швейцарії працюють чотири атомні електростанції, три з яких введені в експлуатацію у 1970-х, одна - у 80-х роках.

Уряд Швейцарії у своїй заяві підкреслив, що чинна заборона "несумісна з ціллю технологічної відкритості, а також створює ризики для виведення з експлуатації АЕС, що діють". Також без нових атомних електростанцій Швейцарія не зможе досягти поставленої мети про нульовий рівень викидів до 2050 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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