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Таїланд надає перевагу шведським винищувачам Gripen, а не американським F-16
09:07 29.08.2024 |
Таїланд хоче оновити свій парк бойових літаків винищувачами Gripen, надаючи перевагу літакам шведського виробництва, а не американським F-16.
Комітет із закупівель зважував вибір протягом 10 місяців, перш ніж вирішив, що JAS 39 Gripen E/F є найкращим варіантом, йдеться у заяві Королівських ВПС Таїланду.
«Ми дуже ретельно розглянули цю покупку, щоб ми могли максимально використати її для захисту нашої країни принаймні ще 30 років. Gripen може відповідати стратегічній меті ВПС Таїланду», - йдеться у повідомленні.
Варіант щодо винищувачів F-16 Lockheed Martin все ще розглядаються, але остаточне рішення залишається за урядом Таїланду.
Проте якщо виберуть все ж шведські літаки Gripen, то, ймовірно, вони замінять реактивні літаки F-16 A/B, придбані ще наприкінці 1980-х років. Зараз Таїланд експлуатує 11 старіших Gripen, а також кількадесят F-16.
Поки жодних подробиць щодо можливої кількості Gripen нема, але звіти спеціалізованих медіа на початку року показали, що держава може придбати близько дванадцяти літаків.
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