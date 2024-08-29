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У США показали перший F-35, який отримає Польща
09:03 29.08.2024 |
Американська оборонна компанія Lockheed Martin у середу, 28 серпня, представила перший винищувач п'ятого покоління F-35 Lightning II "Hussarz", який виготовила для Польщі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило польське Міністерство національної оборони.
Презентація першого польського F-35 розпочалася на заводі у Форт-Ворті в штаті Техас о 17:00 за польським часом.
У церемонії взяли участь заступники міністра національної оборони Павел Бейда і Цезарій Томчик, посол США в Польщі Марк Бжезінський, конгресмен-демократ від Техасу Марк Візі і сенатор-республіканець від Арканзасу Джон Бузман.
"Це ще одна віха в трансформації польських збройних сил. Це перетворення на чудово оснащену, чудово підготовлену і чудово керовану армію", - прокоментував Бейда.
F-35 Lightning II охрестили "Hussarz", аби віддати данину лицарській кінноті Речі Посполитої - крилатим гусарам, яких назвали так через незвичний елемент убрання, що збирався із пір'я птахів.
Перші два винищувачі мають прибути на авіабазу Еббінг в Арканзасі в грудні 2024 року, де польські пілоти розпочнуть навчання. До Польщі літаки прибудуть наприкінці 2025 - на початку 2026 років.
F-35 Lightning II є багатоцільовим літаком, тобто таким, що здатний боротися з літаками противника (як винищувач), атакувати цілі на землі і на морі (як бомбардувальник), а також виконувати розвідувальні місії і вести радіоелектронну боротьбу.
У січні 2020 року Міноборони Польщі підписало контракт на поставку 32 літаків F-35A. Контракт також передбачав пакет логістичних послуг і навчання.
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