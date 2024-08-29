Дурова взято під судовий нагляд, йому призначено заставу в €5 млн

Суд у Франції відпускає власника месенджера Telegram Павла Дурова під заставу у 5 мільйонів євро. Його затримання сколихнуло мільйони користувачів, у Росії піднялась хвиля на захист бізнесмена, а в Європі та Україні знову вголос заговорили про те, що цей месенджер є джерелом фейків, дезінформації та російських наративів.

Суд в середу розпочав офіційне розслідування щодо засновника Telegram Павла Дурова у справі про організовану злочинність, але він може уникнути попереднього ув'язнення, якщо внесе заставу у розмірі 5 млн євро.

Дуров двічі на тиждень має відзначатись у поліції, йому заборонено залишати територію Франції, передає рішення суду Reuters.

Як пояснює агентство, за французькими законами слідство не означає, що Дурова вважають винним або що він постане перед судом. Таке рішення лише свідчить про те, що судді бачать у справі достатньо підстав для продовження розслідування. При цьому воно може тривати роками до того, як буде передано до суду для розгляду по суті, а може бути закрите, пояснює Reuters.

Павла Дурова затримали в паризькому аеропорту "Ле Бурже" у суботу, 24 серпня, куди він прилетів приватним літаком з Азербайджану.

Французький паспорт - один із чотирьох, які, за даними ЗМІ, має Дуров на додаток до громадянства Росії. РФ він покинув ще в 2014 році, проте дуже часто туди їздив.

Він заснував мережу "ВКонтакте" (змушений був продати) - досі найбільшу мережу в Росії, яка стала російською відповіддю американській Facebook. Через загрозу нацбезпеці України "ВКонтакте" в Україні заборонили ще за президента Петра Порошенка.

Кількість користувачів запущеного Дуровим в 2013 Telegram по всьому світу, за оцінкою самого бізнесмена, має у 2025 році перевищити мільярд. Зараз Forbes оцінює його статки в 15,5 млрд доларів, Дуров посідає 122 місце у списку найбагатших людей світу.