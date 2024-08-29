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АНАЛІТИКА

Іспанія передала Україні сім генераторів для подолання наслідків атак РФ

 

Іспанія передала Україні сім електрогенераторів загальною вартістю 360 тис. євро для подолання наслідків російських атак на критичну інфраструктуру України.

Церемонія передачі гуманітарної допомоги відбулась у середу, 28 серпня, за участі міністра закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає Укрінформ з посиланням на посольство України в Іспанії.

Цей гуманітарний пакет включає три генератори потужністю 200 кВт та чотири генератори потужністю 220 кВт .

«Під час церемонії передачі чергового вантажу гуманітарної допомоги нашій країні міністр закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив непохитну підтримку України перед обличчям невиправданої агресії Росії», - поінформували у посольстві.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев подякував уряду Іспанії за солідарність та підтримку нашої держави в умовах російської збройної агресії. Він зауважив, що позавчора Росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак на енергетичні об'єкти України. «Генератори, які Іспанія сьогодні передає Україні, допоможуть пом'якшити наслідки ворожих обстрілів та забезпечити стабільне електропостачання в наших регіонах», - зазначив дипломат.

Обладнання, яке надається через Іспанське агентство міжнародного співробітництва з питань розвитку, буде відправлено в Україну в найближчими днями через Європейський механізм цивільного захисту.

Як повідомляв Укрінформ, Іспанія виділить пільгову позику в розмірі 50 мільйонів євро та додатковий грант на 1 мільйона євро у партнерстві з IFC для підтримки стійкості приватного сектора України.
Ключові теги: Іспанія
 

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