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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Іспанія передала Україні сім генераторів для подолання наслідків атак РФ
23:00 28.08.2024 |
Іспанія передала Україні сім електрогенераторів загальною вартістю 360 тис. євро для подолання наслідків російських атак на критичну інфраструктуру України.
Церемонія передачі гуманітарної допомоги відбулась у середу, 28 серпня, за участі міністра закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає Укрінформ з посиланням на посольство України в Іспанії.
Цей гуманітарний пакет включає три генератори потужністю 200 кВт та чотири генератори потужністю 220 кВт .
«Під час церемонії передачі чергового вантажу гуманітарної допомоги нашій країні міністр закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив непохитну підтримку України перед обличчям невиправданої агресії Росії», - поінформували у посольстві.
Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев подякував уряду Іспанії за солідарність та підтримку нашої держави в умовах російської збройної агресії. Він зауважив, що позавчора Росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак на енергетичні об'єкти України. «Генератори, які Іспанія сьогодні передає Україні, допоможуть пом'якшити наслідки ворожих обстрілів та забезпечити стабільне електропостачання в наших регіонах», - зазначив дипломат.
Обладнання, яке надається через Іспанське агентство міжнародного співробітництва з питань розвитку, буде відправлено в Україну в найближчими днями через Європейський механізм цивільного захисту.
Як повідомляв Укрінформ, Іспанія виділить пільгову позику в розмірі 50 мільйонів євро та додатковий грант на 1 мільйона євро у партнерстві з IFC для підтримки стійкості приватного сектора України.
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