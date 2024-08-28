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Керівника Telegram відпустили з-під варти в Парижі для допиту в суді
18:06 28.08.2024 |
Засновника й керівника Telegram Павла Дурова в середу, 28 серпня, суд Парижа постановив звільнити з-під варти, під якою він перебував у межах розслідування через відмову співпрацювати з французькими правоохоронцями.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив телеканал BFMTV.
Слідчий суддя Парижа, як зазначається, постановив припинити утримання Дурова під поліцейською вартою, під якою він перебував після затримання минулої суботи.
Це процесуальний крок, необхідний для того, аби засновника Telegram могли допитати в суді. Після цього йому можуть оголосити обвинувачення, уточнює BFMTV. Якщо обвинувачення висунуть, суд повинен буде ухвалити рішення про подальший запобіжний захід. Суд також може вирішити відпустити Дурова на свободу.
Нагадаємо, у Франції ввечері 24 серпня затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.
Офіційно ситуацію не коментували майже дві доби, після чого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання засновника Telegram не має під собою політичних підстав.
Термін утримання під вартою Дурова мав завершитись увечері в середу, 28 серпня.
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