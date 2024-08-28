Румунія хоче купити у ЄБРР порт на кордоні з Україною

Уряд Румунії створить робочу групу для початку переговорів із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо придбання Міжнародного вільного порту Джурджулешти (PILG) на Дунаї в Молдові. Про це повідомляє румунське видання Profit.ro із посиланням на відповідні документи.

Румунська влада хоче придбати порт через Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta, комерційну компанію, що підпорядковується Міністерству транспорту країни.

Джурджулешти - єдиний порт в Республіці Молдова, доступний для морських суден, розташований на кордоні з Румунією та Україною. Наразі він експлуатується компанією Danube Logistics, яка належить ЄБРР.

Водночас уряд Молдови уточнив, що у Джурджулештах діють два об'єкти портової інфраструктури: PILG та державний порт, що належить Молдові. Про продаж державного порту не йдеться.

Рік тому прем'єр-міністр Марчел Чолаку оголосив, що Румунія може купити молдовський порт, щоб посилити свою роль в економічному розвитку та відновленні регіону й створити центр для післявоєнної відбудови України.

"Ми не знаємо, що станеться з Одесою, але в Молдові є порт Джурджулешти, який ще не працює. Через Міністерство транспорту Румунія вже продемонструвала ЄБРР свою зацікавленість у придбанні цього порту та його розвитку. Ми чекаємо на відповідь", - сказав Чолаку у вересні 2023 року у телеефірі.

У перші два роки після повномасштабного російського вторгнення в Україну чотирикутник, утворений портами Рені в Україні, Джурджулешти в Молдові та Галац і Констанца в Румунії, допомагав Україні експортувати зерно за кордон.