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АНАЛІТИКА

У Швеції судитимуть двох чоловіків за спалення Корану

 

Шведська прокуратура заявила в середу, що віддасть під суд двох чоловіків за підпал Корану в серії інцидентів минулого року, які викликали обурення в мусульманському світі і побоювання нападів з боку джихадистів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Двоє чоловіків вчинили "злочини агітації проти етнічної або національної групи" в чотирьох різних випадках, спалюючи священну книгу ісламу біля мечеті та в інших громадських місцях, йдеться в заяві прокуратури Швеції.

Служба внутрішньої безпеки Швеції підвищила рівень терористичної загрози через спалення, а сусідня Данія, де також сталася серія спалень Корану, посилила своє законодавство, щоб заборонити цю практику.

"Обидва чоловіки притягаються до відповідальності за те, що в цих чотирьох випадках робили заяви і поводилися з Кораном таким чином, щоб висловити презирство до мусульман через їхню віру", - йдеться в заяві старшого прокурора Анни Ханккіо.

Багато мусульман вважають осквернення Корану тяжким злочином.

За словами Ханккіо, докази проти двох чоловіків, яких звали Салван Моміка і Салван Наджем, в основному складаються з відеозаписів.

Наджем заперечує будь-які правопорушення, повідомив у середу агентству Reuters його адвокат Марк Сафарян.

"Дозвіл, виданий у зв'язку з демонстрацією, охоплює наміри мого клієнта. Його права захищені шведською конституцією", - сказав Сафарян.

Адвокат Моміки не відразу відповів на прохання про коментар.

Моміка, біженець з Іраку, заявив, що хоче висловити протест проти інституту ісламу і заборонити його священну книгу.

Шведське міграційне агентство заявило, що хотіло депортувати Моміку через неправдиву інформацію в його заяві на отримання посвідки на проживання, але наказ не буде виконаний, оскільки йому загрожують тортури на батьківщині.

Критики кажуть, що Швеція і Данія, дві найліберальніші країни світу, повинні ставитися до спалення Корану як до форми свободи слова, захищеної законом.

Нагадаємо, Федеральна прокуратура Німеччини у серпні висунула звинувачення двом чоловікам у підготовці стрілянини біля парламенту Швеції в центрі Стокгольма.

План з атакою мав стати відповіддю на випадки спалення Корану у Швеції та інших скандинавських країнах минулого року, що набули міжнародного розголосу, зазначили у німецькій прокуратурі.
Ключові теги: Швеція
 

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