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Салліван і голова МЗС Китаю обговорили майбутні переговори Байдена та Сі
16:32 28.08.2024 |
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та голова комісії в закордонних справах Центрального комітету Компартії Китаю Ван Ї у середу, 28 серпня, провели переговори про двосторонні відносини.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.
Салліван і Ван обговорили проведення нових переговорів між главами своїх держав - Джо Байденом та Сі Цзіньпіном, а також домовились про контакти на військовому рівні "у належний час".
"Ключ до безперешкодного розвитку китайсько-американської взаємодії полягає в тому, щоб ставитися один до одного як до рівних", - цитує китайського дипломата державний телеканал Китаю CCTV.
Також Ван сказав Саллівану, що США повинні "припинити озброювати Тайвань і підтримати мирне "возз'єднання" Китаю", додавши, що незалежність острова "є найбільшим ризиком для миру і стабільності в Тайванській протоці".
Візит радника Байдена до Китаю триває вже другу добу і зокрема спрямований на зниження напруженості між Вашингтоном та Пекіном.
Зустрічі охоплять цілий ряд сфер, в яких дві країни мають розбіжності, зокрема торгівлю, Близький Схід, Україну і територіальні претензії Китаю - від Тайваню до Південно-Китайського моря.
Востаннє Байден і Сі говорили телефоном у квітні цього року, що стало їхньою першою розмовою після саміту у Сан-Франциско восени 2023-го.
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