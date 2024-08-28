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У російської платіжної системи виникли проблеми в Грузії та Казахстані через санкції
11:59 28.08.2024 |
Низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона" внаслідок останніх санкцій США. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
Призупинення співпраці зумовлене додатковими перевірками щодо зв'язку з санкційними особами з метою дотримання міжнародних економічних санкцій.
Грузинські Telegram-канали повідомляють, що TBC Bank прибрав вкладку "Золота Корона" зі свого застосунку, сервіс Rico не видає раніше надіслані платежі, а Bank of Georgia відхиляє перекази. Офіційної інформації про заборону платіжної системи на території Грузії не оголошувалося.
В останній пакет санкцій США, що були застосовані напередодні Дня Незалежності України, внесли одного з найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінансового сектору у РФ - Центр фінансових технологій (ЦФТ). Компанія також є розробником російської платіжної системи "Золота Корона".
Окрім цього, у новий пакет санкцій потрапив Діасофт - один із розробників системи передання фінансових повідомлень Центробанку РФ, щодо якої запроваджено секторальні санкції ЄС та АТОЛ - виробник POS-терміналів, пов'язаний із сервісом Sigmapay для розрахунків росіян у Туреччині.
Загалом у цьому пакеті США застосували персональні санкції до 400 фізичних та юридичних осіб (російських підприємств та компаній із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші), що працюють у стратегічно важливих для РФ секторах економіки).
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