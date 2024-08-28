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АНАЛІТИКА

Південна Корея обіцяє посилити регулювання діяльності Telegram

 

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у вівторок закликав до ретельного розслідування злочинів у цифровому середовищі після того, як ЗМІ повідомили про масові зловживання в чатах Telegram, повідомляє Reuters.

«Це експлуатація технологій з опорою на захист анонімності. Це явний кримінальний злочин», - заявив президент Юн під час засідання кабінету міністрів.

Зазначається, що Юн говорив про злочини в соціальних мережах загалом і не згадував Telegram безпосередньо.

Повідомляється, що корейська комісія зі стандартів зв'язку, державний регулятор ЗМІ, планує найближчими днями провести засідання для обговорення заходів з протидії відверто сексуальним діпфейкам.

Повідомлення ЗМІ про злочини збіглися з арештом Павла Дурова, засновника Telegram російського походження. Його затримали на вихідних - у рамках французького розслідування проти дитячої порнографії, незаконного обігу наркотиків і шахрайства з використанням зашифрованого додатка для обміну повідомленнями.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Корея
 

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