Південна Корея обіцяє посилити регулювання діяльності Telegram

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у вівторок закликав до ретельного розслідування злочинів у цифровому середовищі після того, як ЗМІ повідомили про масові зловживання в чатах Telegram, повідомляє Reuters.

«Це експлуатація технологій з опорою на захист анонімності. Це явний кримінальний злочин», - заявив президент Юн під час засідання кабінету міністрів.

Зазначається, що Юн говорив про злочини в соціальних мережах загалом і не згадував Telegram безпосередньо.

Повідомляється, що корейська комісія зі стандартів зв'язку, державний регулятор ЗМІ, планує найближчими днями провести засідання для обговорення заходів з протидії відверто сексуальним діпфейкам.

Повідомлення ЗМІ про злочини збіглися з арештом Павла Дурова, засновника Telegram російського походження. Його затримали на вихідних - у рамках французького розслідування проти дитячої порнографії, незаконного обігу наркотиків і шахрайства з використанням зашифрованого додатка для обміну повідомленнями.