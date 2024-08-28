Фінансові новини
- |
- 28.08.24
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Південна Корея обіцяє посилити регулювання діяльності Telegram
10:41 28.08.2024 |
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у вівторок закликав до ретельного розслідування злочинів у цифровому середовищі після того, як ЗМІ повідомили про масові зловживання в чатах Telegram, повідомляє Reuters.
«Це експлуатація технологій з опорою на захист анонімності. Це явний кримінальний злочин», - заявив президент Юн під час засідання кабінету міністрів.
Зазначається, що Юн говорив про злочини в соціальних мережах загалом і не згадував Telegram безпосередньо.
Повідомляється, що корейська комісія зі стандартів зв'язку, державний регулятор ЗМІ, планує найближчими днями провести засідання для обговорення заходів з протидії відверто сексуальним діпфейкам.
Повідомлення ЗМІ про злочини збіглися з арештом Павла Дурова, засновника Telegram російського походження. Його затримали на вихідних - у рамках французького розслідування проти дитячої порнографії, незаконного обігу наркотиків і шахрайства з використанням зашифрованого додатка для обміну повідомленнями.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань
|Зеленський: Татаров у перші дні війни брав участь у ліквідації чеченських диверсантів у Києві
|Зеленський заявив про успішне випробування першої української балістичної ракети
|НБУ анонсував 5 кроків у боротьбі з «дропами»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Санкції проти Лукойла не зменшили потік нафти в Угорщину й Словаччину. Його замінила Татнєфть
|У російської платіжної системи виникли проблеми в Грузії та Казахстані через санкції
|Кулеба прямує до Польщі та Брюсселя
|Політика США щодо заборони на дальні удари ЗСУ по Росії не змінилася - Пентагон
|ЗМІ: Британія підтримує ідею ударів Storm Shadow по Росії, але боїться проблем зі США
|Південна Корея обіцяє посилити регулювання діяльності Telegram
Бізнес
|Google впроваджує додаток Essentials для зручного доступу до Photos, Messages та інших сервісів на нових ноутбуках Windows
|Простий «мозок» з гідрогелю «навчився» грати в Pong — нові можливості для адаптивних матеріалів
|Apple представить iPhone 16, AirPods 4 і нові Apple Watch на презентації 9 вересня
|Дурову висунули звинувачення у 12 злочинах
|Відеокарти NVIDIA RTX 5060 отримають пам’ять GDDR7 та споживатимуть менше, — виробник ноутбуків
|Представник Samsung заявив, що компанія веде розробку пристроїв з подвійним складанням і екранами, що згортаються
|Два майнінгові пули контролюють понад 55% хешрейту біткоїна