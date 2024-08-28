Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лідери Британії і Німеччини обговорять велику угоду щодо економіки й оборонної сфери

 

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер у рамках візиту до Німеччини обговорюватиме з Берліном велику економічно-оборонну угоду та розраховує, що поїздка дозволить "перезавантажити" відносини з Європою.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Стармер 28 серпня розпочинає дводенний візит до Франції та Німеччини. Прем'єр заявив, що хоче залишити позаду складний період у відносинах з ЄС, коли при владі була Консервативна партія, і за рахунок покращення співпраці сприяти економічному зростанню Британії.

"Ми маємо залишити позаду Brexit і поремонтувати "зламані" відносини, які нам залишив у спадок попередній уряд. Перед нами - нагода, що буває "раз на покоління", щоб перезавантажити відносини з Європою", - сказав Кір Стармер.

Стармер спершу прибуває до Берліна та проведе переговори з Олафом Шольцом щодо великої угоди, яка може започаткувати безпрецедентний рівень двосторонньої військової співпраці, а також поглиблення співпраці у таких сферах як торгівля та енергетика.

Угода про партнерство в оборонній сфері може нагадувати угоду між Лондоном і Парижем, укладену в Ланкастерському домі у 2010 році. Перемовини будуть тривати орієнтовно наступні пів року з метою фіналізувати угоду на початку 2025 року та підписати спільну декларацію влітку 2025 року.

У рамках поїздки Стармер також зустрінеться з керівником оборонно-промислового гіганта Rheinmetall Арміном Паппергером, а також керівником Siemens Energy, де працюють тисячі британців, щоб обгворити можливі інвестиції і створення висококваліфікованих робочих місць.

З Німеччини Стармер ввечері у середу вирушить до Парижа, де відвідає церемонію відкриття Паралімпійських ігор, а ранок четверга почне із зустрічі з керівниками компаній французького оборонпрому.

Також цього тижня Кір Стармер заявив, що для "відновлення" Британії після попереднього уряду знадобиться багато часу, та попередив, що "справи погіршаться, перш ніж покращитися".

Як повідомляли, Британія витратить $13,9 млн на підготовку до нових перевірок на кордоні з ЄС після Brexit.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3008
  0,0583
 0,14
EUR
 1
 46,1041
  0,0775
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9477  0,07 0,18 41,5577  0,05 0,12
EUR 45,6281  0,10 0,21 46,4135  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,02 0,05 41,2900  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес