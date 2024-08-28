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Лідери Британії і Німеччини обговорять велику угоду щодо економіки й оборонної сфери
09:58 28.08.2024 |
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер у рамках візиту до Німеччини обговорюватиме з Берліном велику економічно-оборонну угоду та розраховує, що поїздка дозволить "перезавантажити" відносини з Європою.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Стармер 28 серпня розпочинає дводенний візит до Франції та Німеччини. Прем'єр заявив, що хоче залишити позаду складний період у відносинах з ЄС, коли при владі була Консервативна партія, і за рахунок покращення співпраці сприяти економічному зростанню Британії.
"Ми маємо залишити позаду Brexit і поремонтувати "зламані" відносини, які нам залишив у спадок попередній уряд. Перед нами - нагода, що буває "раз на покоління", щоб перезавантажити відносини з Європою", - сказав Кір Стармер.
Стармер спершу прибуває до Берліна та проведе переговори з Олафом Шольцом щодо великої угоди, яка може започаткувати безпрецедентний рівень двосторонньої військової співпраці, а також поглиблення співпраці у таких сферах як торгівля та енергетика.
Угода про партнерство в оборонній сфері може нагадувати угоду між Лондоном і Парижем, укладену в Ланкастерському домі у 2010 році. Перемовини будуть тривати орієнтовно наступні пів року з метою фіналізувати угоду на початку 2025 року та підписати спільну декларацію влітку 2025 року.
У рамках поїздки Стармер також зустрінеться з керівником оборонно-промислового гіганта Rheinmetall Арміном Паппергером, а також керівником Siemens Energy, де працюють тисячі британців, щоб обгворити можливі інвестиції і створення висококваліфікованих робочих місць.
З Німеччини Стармер ввечері у середу вирушить до Парижа, де відвідає церемонію відкриття Паралімпійських ігор, а ранок четверга почне із зустрічі з керівниками компаній французького оборонпрому.
Також цього тижня Кір Стармер заявив, що для "відновлення" Британії після попереднього уряду знадобиться багато часу, та попередив, що "справи погіршаться, перш ніж покращитися".
Як повідомляли, Британія витратить $13,9 млн на підготовку до нових перевірок на кордоні з ЄС після Brexit.
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