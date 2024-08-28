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Трампу висунули оновлені звинувачення щодо спроб «відкотити» результат виборів 2020 року
09:55 28.08.2024 |
Експрезиденту Дональду Трампу висунули переглянуте федеральне звинувачення щодо незаконних спроб змінити результат президентських виборів 2020 року.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
У вівторок Трампу висунули переглянуте федеральне звинувачення щодо спроб "відкотити" поразку на виборах 2020 року, у якому прокурори звузили фокус після висновку Верховного Суду про те, що колишні президенти мають широкий імунітет від кримінального переслідування.
Команда спецпрокурора Джека Сміта, який відповідальний за нагляд над двома справами проти 45-го президента, має додаткове звинувачення, хоча малоймовірно, що воно дійде до суду до президентських виборів 5 листопада 2024 року.
Переглянуте звинувачення містить ті самі чотири звинувачення, які прокурори висунули Трампу минулого року, але з фокусом на роль Дональда Трампа як кандидата, який був зацікавлений переобратися на посаду, а не чинного президента.
Так зробили у зв'язку з висновком Верховного Суду від 1 липня про те, що Трамп має імунітет щодо дій, які вчиняв у межах конституційних повноважень як президент.
Трампа, як і в початковому звинуваченні, звинувачують у багатосторонній змові, спрямованій на блокування затвердження програшних для нього результатів виборів.
Документ фокусується на ключових свідченнях і доказах від свідків переважно з-поза меж адміністрації, у тому числі колишнього спікера Палати представників Аризони Расті Боверса, який, згідно з текстом, зазнавав тиску з боку Трампа щодо скликання спеціальної сесії на підставі надуманих тверджень про фальсифікацію.
Там залишилися твердження про те, що Трамп тиснув на тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, щоб той скористався своїм головуванням під час процедури затвердження результатів у Конгресі 6 січня та відхилив голоси виборників зі штатів, де Трамп програв.
Трамп заявив, що спецпрокурор Сміт "переписав ту саму справу у спробі обійти висновок Верховного Суду", та що після рішення Верховного Суду розгляд справи потрібно було остаточно зупинити.
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