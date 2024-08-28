Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У команді Гарріс відкинули твердження кампанії Трампа про погоджені умови дебатів 10 вересня

 

У кампанії віцепрезидентки і кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс відкинули твердження кампанії Дональда Трампа про те, що вони вже погодили умови теледебатів 10 вересня, у тому числі щодо вимикання мікрофонів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Після заяв кампанії Трампа про те, що кандидати погодили умову про вимикання мікрофонів, речник кампанії Гарріс заявив, що регламент все ще обговорюється з телеканалом ABC, який приймає дебати кандидатів.

Також Трамп заявив у своїй соцмережі, що умови дебатів погодили і правила будуть такими ж, як під час його теледебатів із чинним президентом Джо Байденом на CNN 27 червня, які стали провальними для Байдена та спричинили його відмову від участі у перегонах.

Трамп написав, що дебати будуть проходити у "стоячому" форматі та що кандидати домовилися не приносити нотаток, а ABC пообіцяли чесні й рівні умови і те, що жодна зі сторін не отримуватиме питань завчасно.

У Кампанії Гарріс заявили, що умови дебатів ще не визначено. "Обидва кандидати публічно заявляли про бажання дебатувати без вимикання мікрофонів протягом усієї тривалості дебатів, щоб уможливити повноцінний обмін аргументами. Але схоже, що Дональд Трамп дозволив команді змінити його рішення. Сумно", - поіронізували у кампанії Гарріс, наслідувавши традицію Трампа використовувати слово "сумно" у своїх дописах.

При цьому Дональд Трамп потім заявив репортерам, що хотів би постійно увімкнений мікрофон.

Перед тим Трамп погрожував взагалі відмовитися від дебатів з аргументом, що ABC "упереджені".

Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3008
  0,0583
 0,14
EUR
 1
 46,1041
  0,0775
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9477  0,07 0,18 41,5577  0,05 0,12
EUR 45,6281  0,10 0,21 46,4135  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,02 0,05 41,2900  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес