У команді Гарріс відкинули твердження кампанії Трампа про погоджені умови дебатів 10 вересня

У кампанії віцепрезидентки і кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс відкинули твердження кампанії Дональда Трампа про те, що вони вже погодили умови теледебатів 10 вересня, у тому числі щодо вимикання мікрофонів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Після заяв кампанії Трампа про те, що кандидати погодили умову про вимикання мікрофонів, речник кампанії Гарріс заявив, що регламент все ще обговорюється з телеканалом ABC, який приймає дебати кандидатів.

Також Трамп заявив у своїй соцмережі, що умови дебатів погодили і правила будуть такими ж, як під час його теледебатів із чинним президентом Джо Байденом на CNN 27 червня, які стали провальними для Байдена та спричинили його відмову від участі у перегонах.

Трамп написав, що дебати будуть проходити у "стоячому" форматі та що кандидати домовилися не приносити нотаток, а ABC пообіцяли чесні й рівні умови і те, що жодна зі сторін не отримуватиме питань завчасно.

У Кампанії Гарріс заявили, що умови дебатів ще не визначено. "Обидва кандидати публічно заявляли про бажання дебатувати без вимикання мікрофонів протягом усієї тривалості дебатів, щоб уможливити повноцінний обмін аргументами. Але схоже, що Дональд Трамп дозволив команді змінити його рішення. Сумно", - поіронізували у кампанії Гарріс, наслідувавши традицію Трампа використовувати слово "сумно" у своїх дописах.

При цьому Дональд Трамп потім заявив репортерам, що хотів би постійно увімкнений мікрофон.

Перед тим Трамп погрожував взагалі відмовитися від дебатів з аргументом, що ABC "упереджені".