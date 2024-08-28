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АНАЛІТИКА

В Ірані заявили про готовність до переговорів із США щодо своєї ядерної програми

 

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї у вівторок заявив уряду, що "нічого не заважає" спілкуванню з "ворогом", маючи на увазі США і питання іранської ядерної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Зауваження аятолли Алі Хаменеї встановили чіткі червоні лінії для будь-яких переговорів, які можуть відбутися за уряду президента-реформатора Масуда Пезешкіана, і оновили його попередження про те, що Вашингтону не варто довіряти.

"Це не означає, що ми не можемо взаємодіяти з тим самим ворогом у певних ситуаціях. У цьому немає нічого страшного, але не покладайте на них надії", - сказав Хаменеї, згідно зі стенограмою на його офіційному веб-сайті

Хаменеї, який має останнє слово в усіх державних справах, також попередив кабінет Пезешкіана: "Не довіряйте ворогові".

85-річний Хаменеї час від часу закликав до переговорів з Вашингтоном, але відмовився від них після того, як тодішній президент Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з угоди.

Останніми роками між Іраном і США велися непрямі переговори за посередництва Оману та Катару, двох близькосхідних партнерів Сполучених Штатів, коли справа доходить до Ірану. Заява Хаменеї пролунала через день після візиту прем'єр-міністра Катару в країну.

Відповідаючи на прохання про коментар, Державний департамент США сказав Associated Press: "Ми будемо судити про керівництво Ірану за їхніми діями, а не за словами".

"Ми давно говорили, що, зрештою, розглядаємо дипломатію як найкращий спосіб досягти ефективного, сталого рішення щодо ядерної програми Ірану», - йдеться в повідомленні.

"Однак зараз ми далекі від чогось подібного, враховуючи ескалацію Іраном у всіх сферах, включаючи його ядерну ескалацію та відмову співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії... Якщо Іран хоче продемонструвати серйозність або новий підхід, він повинен припинити ядерну ескалацію та почати значущу співпрацю з МАГАТЕ" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, занепокоєння з приводу швидкого прогресу Ірану в ядерній сфері в США зростають. З'явилась інформація про те, що він може оголосити себе ядерною державою до кінця 2025 року.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран, США
 

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