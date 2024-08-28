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У Росії обвалилися виробництво і продажі сільгосптехніки
23:42 27.08.2024 |
Виробництво зернозбиральних комбайнів у Росії за період із січня по липень 2024 року впало на 9% (до 3,68 тис. штук), тракторів - на 22,3% (до 2,62 тис. штук), а сівалок - на 22,4% (до 2,48 тис. штук).
Відвантаження цих видів техніки на внутрішній ринок також впало - на 19,6%, 4,1% і 17% відповідно, пише російський "Коммерсант" із посиланням на дані Російської асоціації виробників спеціалізованої техніки "Росспецмаш".
За її даними, продажі сільгосптехніки в Росії із січня по липень 2024 року впали на 10,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, - до 127,7 млрд рублів. Виробництво техніки у вартісному вираженні зменшилося на 7,4% - до 161 млрд рублів, а експорт - на 25,2%, до 9,5 млрд рублів.
Зступник голови "Росспецмашу" Денис Максимкін визнає, що спад виробництва і відвантажень триває. За його словами, за перші шість місяців цього року обсяг виробництва скоротився на 4%, внутрішні відвантаження - на 10%, а експорт - на 20%.
Основною причиною цього експерти вважають високу ключову ставку, яка привела до подорожчання пільгових кредитів для аграріїв та вичерпання лімітів за програмою часткової компенсації вартості техніки російського виробництва. Через це російські аграрії відкладають придбання нової техніки.
Олександр Алтинов, голова правління асоціації дилерів сільгосптехніки АСХОД, оцінює падіння продажів сільгосптехніки в Росії на рівні 15-18% на рік. Він зауважує, що попит на техніку низький, тому ціни на неї не зростають, а дилери розпродують запаси.
Алтинов додав, що попит на сільгосптехніку падає вже півтора роки і драйверів для покращення цієї ситуації наразі немає. Відтак, виторг російських дилерів сільгосптехніки у 2024 році може вперше зменшитися.
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