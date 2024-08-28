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Пілотам найбільшого російського лоукостера наказали економити паливо
23:37 27.08.2024 |
Пілоти російської авіакомпанії "Побєда" поскаржилися на нові вимоги лоукостера, згідно з якими літаки заправляються мінімальною кількістю палива.
Про це пише The Moscow Times.
Один із льотчиків у своїй скарзі до "компетентних органів" назвав дії лоукостера "злочинними", оскільки така вимога знижує рівень безпеки заради економічних показників. За його словами, в аеропортах вильоту після заправки з'являються повідомлення про нестачу або використання резервного палива, яке необхідне для відходу на запасний аеродром.
Розрахунок проходження авіатраси робиться за короткими схемами, які ніколи не використовуються, а при введенні в комп'ютер стандартної схеми заходу на посадку палива вже не вистачає, зауважив пілот.
Він уточнив, що керівництво "Побєди" розраховує на "спрямування" маршрутів, яке авіадиспетчери не завжди дозволяють, оскільки влітку необхідно оминати небезпечні метеоявища.
Пілот підкреслив, що командири повітряного судна бояться вимагати додаткове паливо і через "жорсткий пресинг" з боку керівництва. У разі внесення змін від пілотів вимагають пояснень, якщо таке відбувається регулярно, їх викликають в офіс і "з пристрастю запитують знання документів напам'ять". За його словами, таке ставлення викликає у льотчиків підвищений рівень стресу.
Пілот підкреслив, що багато співробітників звільнилися через таку політику авіакомпанії.
Ще один льотчик "Перемоги" на умовах анонімності підтвердив нам доводи свого колеги у скарзі, додав, що у лоукостері переливи палива рахують уже від 50 кг.
Раніше повідомлялося, що російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.
Наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.
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