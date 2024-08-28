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Іспанія заборонила продаж виробника поїздів угорській компанії через зв'язки з Орбаном
23:16 27.08.2024 |
Уряд Іспанії відхилив пропозицію угорської компанії Ganz-Mavag Europe Zrt про купівлю виробника поїздів Talgo SA через загрози стратегічним інтересам і національній безпеці. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на заяву іспанського уряду.
Пропозиція угорської компанії несе "непереборні ризики" для громадського порядку, цитує агентство заяву уряду.
Іспанія навмисно блокувала угоду через зв'язки Ganz-Mavag з державним керівництвом Угорщини. Ganz-Mavag належить приватному інвестиційному фонду, що керується державною нафтовою компанією Mol Nyrt., керівництво якої пов'язане з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.
В агентстві зазначають, що невдала угода підкреслює політичну напруженість щодо Угорщини в Євросоюзі, що звинувачує Орбана в просуванні культури кумівства та корупції. Також у ЄС критично ставляться до позиції Орбана, який виступає проти допомоги Україні.
Щоб заблокувати угоду, Іспанія скористалася тимчасовими правилами ще з часів пандемії Covid-19, які дозволяють уряду блокувати поглинання місцевих корпорацій іноземними компаніями з ЄС. Термін дії цих правил закінчиться наприкінці року.
Ganz-Mavag оголосила про бажання купити іспанську Talgo за 600 млн євро ще в березні. Серед претендентів була також чеська Skoda Transportation, яка запропонувала "бізнес-об'єднання" двох компаній, але ця пропозиція була відхилена радою директорів іспанської компанії.
Talgo заснована в 1942 році й відома своєю інноваційною колісною системою та механізмом нахилу, що дозволяють поїздам змінювати типи колій на високих швидкостях. Портфель замовлень компанії збільшився на 54% до рекордних 4,2 млрд євро станом на кінець 2023 року.
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