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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Туреччина запропонувала США "сховати в ящики" російські С-400 заради F-35

 

Туреччина запропонувала США законсервувати придбані раніше російські системи ППО С-400 та допустити американців до їхньої інспекції.

Це сталося на переговорах про повернення Туреччини у програму постачання новітніх винищувачів F-35, розповів виданню Сumhuriyet ознайомлений співрозмовник, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника, Туреччина, яка хоче отримати від США одну ескадрилью F-35 та одну F-35B, висунула Вашингтону пропозицію щодо ЗРК С-400 російського виробництва: "Давайте покладемо їх у ящики, а ви оглянете".

Як розповіли журналісти, на складах у Туреччині зберігаються ЗРК С-400 вартістю $2,5 млрд, які були закуплені у Росії і придбання яких викликало кризу у відносинах із США.

За словами співрозмовника, наразі Туреччина пропонує способи вирішення питання із С-400, адже відмова від них є умовою США для повернення країни в програму з виробництва та придбання винищувачів нового покоління F-35.

Як відомо, США призупинили постачання Туреччині винищувачів F-35 в 2018 році через придбання нею систем протиповітряної і протиракетної оборони С-400 у Росії.

Відтоді на складах у США зберігаються шість бойових літаків F-35A, виготовлених для Туреччини, середня вартість одного такого літака становить приблизно $130 млн.

Ще у січні цього року у Пентагоні заявляли, що наразі повернення Туреччини до програми з виробництва винищувачів F-35 не обговорюється.
 

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