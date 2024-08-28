США не проти супроводжувати філіппінські кораблі у Південно-Китайському морі

США відкриті до можливості супроводу філіппінських суден під час місій у Південно-Китайському морі на тлі періодичних конфронтацій з китайськими кораблями.

Про це заявив голова Індо-Тихоокеанського командування США Семюель Папаро, його цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Папаро вважає, що супровід одного судна іншим є цілком розумним варіантом у межах Договору про взаємну оборону.

"Безумовно, в контексті консультацій, будь-який варіант між двома суверенними державами з точки зору нашої взаємної оборони - супровід одного судна іншим, є цілком розумним варіантом у межах нашого Договору про взаємну оборону", - наголосив він.

Головнокомандувач філіппінських збройних сил Ромео Браунер-молодший зауважив, що філіппінські збройні сили будуть покладатися на себе при виконанні місій у Південно-Китайському морі.

"Поки ми можемо робити це самостійно, ми будемо продовжувати так робити. А потім шукатимемо інші варіанти, коли вже не зможемо робити це самостійно. Це, можливо, буде не лише співпраця зі Сполученими Штатами, але й з іншими країнами-однодумцями", - додав він.

Нагадаємо, Військово-морські сили США і Франції проводили спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Крім того, Філіппіни і Німеччина зобов'язалися підписати угоду про оборонне співробітництво цього року, пообіцявши відстоювати міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також 16 серпня стало відомо, що НАТО посилює свою присутність у західній частині Тихого океану, відправляючи військові кораблі в нові місця для протидії Китаю.