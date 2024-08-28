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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Президенти країн Балтії підписали декларацію на підтримку євроінтеграції Молдови
17:16 27.08.2024 |
Президенти Естонії Алар Каріс, Латвії Едгарс Рінкевичс і Литви Гітанас Науседа під час візиту до Кишинева у вівторок, 27 серпня, підписали Декларацію про підтримку євроінтеграції Молдови.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомили в молдовському уряді.
Молдовський прем'єр Дорін Речан на зустрічі з главами держав Балтії підкреслив, що присутність цих лідерів у Кишиневі є доказом постійної і послідовної підтримки, яку їхні держави надають Молдові на її європейському шляху.
Речан додав, що країни Балтії, які цього року відзначають 20 років членства в Європейському Союзі, є джерелом натхнення для Молдови в плані європейської інтеграції та модернізації країни.
У підписаній Декларації про підтримку євроінтеграції Молдови Алар Каріс, Едгарс Рінкевичс і Гітанас Науседа підкреслили, що за останні роки Кишиві досяг значного прогресу в демократичних реформах і зміцненні верховенства права.
Вони також підтвердили, що їхні країни надаватимуть допомогу Молдові в європейській інтеграції та реформах і для посилення стійкості до гібридних загроз та дезінформації.
"Ми віримо, що об'єднана, демократична і процвітаюча Молдова відповідає інтересам не тільки її громадян, а й усього європейського континенту. Ми повністю підтримуємо майбутній вступ Республіки Молдова до Європейського Союзу", - йдеться у Декларації.
Лідери трьох держав Балтії також закликали громадян Молдови взяти активну участь у референдумі цієї осені, щоб зробити європейський шлях незворотнім.
Алар Каріс, Едгарс Рінкевичс і Гітанас Науседа перебувають у Молдові з триденним візитом, аби взяти участь у заходах до Дня незалежності країни.
Нагадаємо, 25 червня Молдова разом із Україною офіційно розпочала процедуру переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Президентка Молдови Мая Санду вірить у членство Молдови в ЄС до 2030 року.
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