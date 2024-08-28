Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президенти країн Балтії підписали декларацію на підтримку євроінтеграції Молдови

 

Президенти Естонії Алар Каріс, Латвії Едгарс Рінкевичс і Литви Гітанас Науседа під час візиту до Кишинева у вівторок, 27 серпня, підписали Декларацію про підтримку євроінтеграції Молдови.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомили в молдовському уряді.

Молдовський прем'єр Дорін Речан на зустрічі з главами держав Балтії підкреслив, що присутність цих лідерів у Кишиневі є доказом постійної і послідовної підтримки, яку їхні держави надають Молдові на її європейському шляху.

Речан додав, що країни Балтії, які цього року відзначають 20 років членства в Європейському Союзі, є джерелом натхнення для Молдови в плані європейської інтеграції та модернізації країни.

У підписаній Декларації про підтримку євроінтеграції Молдови Алар Каріс, Едгарс Рінкевичс і Гітанас Науседа підкреслили, що за останні роки Кишиві досяг значного прогресу в демократичних реформах і зміцненні верховенства права.

Вони також підтвердили, що їхні країни надаватимуть допомогу Молдові в європейській інтеграції та реформах і для посилення стійкості до гібридних загроз та дезінформації.

"Ми віримо, що об'єднана, демократична і процвітаюча Молдова відповідає інтересам не тільки її громадян, а й усього європейського континенту. Ми повністю підтримуємо майбутній вступ Республіки Молдова до Європейського Союзу", - йдеться у Декларації.

Лідери трьох держав Балтії також закликали громадян Молдови взяти активну участь у референдумі цієї осені, щоб зробити європейський шлях незворотнім.

Алар Каріс, Едгарс Рінкевичс і Гітанас Науседа перебувають у Молдові з триденним візитом, аби взяти участь у заходах до Дня незалежності країни.

Нагадаємо, 25 червня Молдова разом із Україною офіційно розпочала процедуру переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Президентка Молдови Мая Санду вірить у членство Молдови в ЄС до 2030 року.
Ключові теги: Молдова
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3008
  0,0583
 0,14
EUR
 1
 46,1041
  0,0775
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0200  0,11 0,27 41,6079  0,05 0,12
EUR 45,7232  0,16 0,35 46,4939  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3200  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес