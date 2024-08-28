Казахстан із Shell обговорюють подальшу розробку родовищ Кашаган і Карачаганак

Міністр енергетики Казахстану Алмасад Саткалієв і керівники Shell під час зустрічі 26 серпня зосередили увагу на розвитку газопереробних заводів на нафтових родовищах Кашаган і Карачаганак. Вони обговорили плани створення потужностей, здатних переробляти до 7 млрд кубометрів газу на рік, повідомляє Astana Times із посиланням на прес-службу міністерства.

Саткалієв підкреслив роль Shell як стратегічного партнера для Казахстану, підкресливши важливість поточних проєктів і вивчення нових можливостей.

«Наша країна наголошує на стратегічній необхідності своєчасної реалізації подальших етапів розроблення Кашаганського родовища. Це особливо актуально з огляду на пріоритетне значення збільшення видобутку товарного газу для задоволення зростаючого попиту на внутрішньому ринку», - констатував він.

Саткалієв висловив надію на стратегічне партнерство з Shell для вивчення геологічних перспектив.

«Курс на подальше зміцнення взаємовигідного співробітництва між Казахстаном і Shell залишається незмінним», - додав він.