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Казахстан із Shell обговорюють подальшу розробку родовищ Кашаган і Карачаганак
17:10 27.08.2024 |
Міністр енергетики Казахстану Алмасад Саткалієв і керівники Shell під час зустрічі 26 серпня зосередили увагу на розвитку газопереробних заводів на нафтових родовищах Кашаган і Карачаганак. Вони обговорили плани створення потужностей, здатних переробляти до 7 млрд кубометрів газу на рік, повідомляє Astana Times із посиланням на прес-службу міністерства.
Саткалієв підкреслив роль Shell як стратегічного партнера для Казахстану, підкресливши важливість поточних проєктів і вивчення нових можливостей.
«Наша країна наголошує на стратегічній необхідності своєчасної реалізації подальших етапів розроблення Кашаганського родовища. Це особливо актуально з огляду на пріоритетне значення збільшення видобутку товарного газу для задоволення зростаючого попиту на внутрішньому ринку», - констатував він.
Саткалієв висловив надію на стратегічне партнерство з Shell для вивчення геологічних перспектив.
«Курс на подальше зміцнення взаємовигідного співробітництва між Казахстаном і Shell залишається незмінним», - додав він.
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