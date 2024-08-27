Прем'єр Британії: Справи в країні погіршаться, перш ніж покращитися

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що для "відновлення" Британії після попереднього уряду знадобиться багато часу, та попередив, що "справи погіршаться, перш ніж покращитися".

Його слова цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Журналісти зазначили, що Стармер виступив із промовою в саду на Даунінг-стріт, де колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон провів одну з багатьох вечірок під час карантину через COVID-19.

Стармер охарактеризував ці події як ті, що "порушили довіру між громадськістю та її політиками". На його думку, новий уряд успадкував не лише "економічну чорну діру, а й соціальну".

"Відверто кажучи, ситуація буде погіршуватися, перш ніж стане краще", - зауважив він та додав, що зміни не відбуваються миттєво.

Після обрання прем'єр-міністром Стармер неодноразово звинувачував колишній консервативний уряд у тому, що він залишив Британію у занедбаному стані. За його словами, це дозволило "головорізам" спровокувати антиміграційні заворушення.