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У Франції продовжили термін тримання Дурова під вартою ще на 48 годин
13:00 27.08.2024 |
Прокурор Парижа у понеділок ввечері продовжив термін утримання під вартою керівника Telegram Павла Дурова ще на 48 годин в рамках розслідування кіберзлочинів.
Про це повідомило у вівторок агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Журналісти нагадали, що розслідування стосується злочинів, пов'язаних з ймовірними незаконними транзакціями, дитячою порнографією і шахрайством у месенджері, а також з відмовою передавати інформацію владі.
Нагадаємо, у Франції у суботу ввечері затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.
Офіційно ситуацію не коментували майже дві доби, після чого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання засновника Telegram не має під собою політичних підстав.
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