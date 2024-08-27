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Французькі ліві відмовились від нових консультацій з Макроном щодо призначення уряду
12:54 27.08.2024 |
Перший секретар Соціалістичної партії Франції Олів'є Фор і національний секретар партії "Екологісти" Марін Тондельє оголосили про свою відмову від зустрічі з президентом Емманюелем Макроном, після того як той офіційно виключив можливість призначення лівого уряду.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Запрошений Макроном цього вівторка на новий раунд консультацій щодо кандидатури прем'єр-міністра разом з екологами та комуністами Олів'є Фор оголосив, що не прийде на них.
"Я відмовляюся бути співучасником пародії на демократію", - заявив він, наголосивши, що не хоче робити соціалістів "помічниками макронства, яке добігає кінця".
Марін Тондельє також вирішила не брати участь у нових консультаціях з Макроном.
"Ми більше не збираємось з ним (Макроном. - Ред.) зустрічатись, щоб він міг втілювати свої фантазії головного тренера", - сказала вона.
Своєю чергою Люсі Касте, кандидатуру якої на посаду прем'єр-міністерки відхилив Макрон, також оголосила про відмову від нових консультацій.
"Ми будемо готові до дискусій, якщо мова йтиме про обговорення модальностей спільного існування", - зазначила вона.
Нагадаємо, Макрон почав консультації з політичними партіями щодо призначення прем'єра 23 серпня.
Жодна партійна група не має достатньої кількості місць для абсолютної більшості у Національній асамблеї (289 голосів).
За конституцією Макрон не може розпустити парламент до наступного літа, тому аналітики вважають, що він, швидше за все, призначить прем'єр-міністром когось, хто мав би найкращі шанси знайти спільну мову між партіями.
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