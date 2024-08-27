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Салліван прибув до Пекіна з кількаденним візитом
12:09 27.08.2024 |
Радник з нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван прибув з візитом до Пекіна, де має зустрітися з міністром закордонних справ Китаю.
Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".
Візит Саллівана до Пекіна 27 серпня триватиме до четверга і, наскільки відомо, є спробою підтримувати контакти з Китаєм, які нещодавно налагодилися після проблемних 2022-23 років.
Саллівана зустріли в аеропорту керівник департаменту у справах Північної Америки та Океанії китайського МЗС, а також посол США у Китаї Ніколас Бернс.
Основною зустріччю будуть переговори з очільником МЗС Китаю Ваном Ї.
Ніяких особливих оголошень за підсумками візиту не очікують, проте зустрічі можуть бути підготовкою для останньої двосторонньої зустрічі Сі Цзіньпіна і Джо Байдена до того, як останній піде з посади президента у січні 2025 року.
На зустрічі Саллівана і Вана Ї у травні 2023 року країни почали "ремонтувати" двосторонні відносини. Після того посадовці зустрічалися ще двічі - на Мальті і в Таїланді. Це будуть перші переговори Саллівана і Вана Ї у Пекіні.
Нагадаємо, 23 серпня Міністерство фінансів США опублікувало новий список підсанкційних компаній, які, зокрема, були нещодавно зареєстровані у Гонконзі та материковому Китаї і до їхніх співзасновників увійшли громадяни Росії.
Китай обурився рішенням і заявив, що "вживатиме необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів китайських компаній".
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