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АНАЛІТИКА

Китай пригрозив відповіддю Канаді за мита на електромобілі та сталь

 

Китай гнівно відреагував на заяву Канади про те, що в майбутньому вона планує ввести 100% імпортне мито на електромобілі з КНР, та пригрозив вжити контрзаходи.

Про це йдеться у заяві посольства Китаю в Канаді, повідомляє "Європейська правда".

У посольстві заявили, що проти Канади будуть вжиті "всі необхідні заходи" для захисту прав та інтересів китайських компаній.

У заяві стверджується: мито "зашкодить торговельно-економічним відносинам між Китаєм і Канадою".

Китай вважає, що уряд Канади діє проти інтересів канадських споживачів і бізнесу.

Крім того, у заяві стверджують, що таке рішення нашкодить глобальним зусиллям у боротьбі зі зміною клімату.

26 серпня стало відомо, що Канада планує запровадити мита на електромобілі з Китаю, з метою захисту вітчизняних виробників. Оттава оголосила про такі плани слідом за аналогічними кроками ЄС та США.

У липні ЄС оголосив про тимчасові тарифи в розмірі до 37,6% на електромобілі, вироблені в Китаї, заявивши, що вони отримують несправедливу вигоду від державних субсидій й цим підривають європейський ринок. США також вирішили різко підвищити мита на низку китайських товарів.

9 серпня Китай подав скаргу до Світової організації торгівлі через рішення ЄС про запровадження тарифів на електромобілі китайського виробництва.
 

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