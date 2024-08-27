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Артур Еш
Унаслідок вибуху найбільший НПЗ Росії зупинив майже половину своїх потужностей
10:30 27.08.2024 |
Вибух на Омському нафтопереробному заводі 26 серпня вивів з ладу майже половину потужностей російського підприємства. Зокрема, зазнала пошкоджень і була зупинена установка первинної переробки нафти АВТ-11 - найпродуктивнішої на заводі.
Як пише Reuters з посиланням на джерело, передає The Moscow Times.
Установка АВТ-11, яку запустили у 2023 році, переробляє на рік 8,4 млн тонн нафти та 1,2 млн тонн газового конденсату і забезпечує 41% потужності Омського НПЗ.
Другу за продуктивністю на заводі первинну установку - АВТ-10 (8,6 млн тонн на рік, 37% потужності) - раніше зупиняли через пожежу 1 серпня.
На НПЗ заявляються, що підприємство працює у "штатному" режимі, займання обладнання "повністю локалізоване". Водночас унаслідок вибуху та пожежі одна людина загинула, семеро постраждали.
Завод є найбільшим у Росії та виробляє приблизно десяту частину всього палива в країні.
Омський НПЗ - найбільший російський нафтопереробний завод. Він належить "Газпромнєфті". Минулого року завод переробив 21,28 млн тонн нафти, що становить 7,7% від усієї переробки в РФ.
Нагадаємо, ввечері 1 серпня в Росії сталася пожежа на Омському нафтопереробному заводі "Газпромнєфті", постраждала найбільша з діючих установок первинної переробки нафти на підприємстві.
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