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АНАЛІТИКА

Унаслідок вибуху найбільший НПЗ Росії зупинив майже половину своїх потужностей

 

Вибух на Омському нафтопереробному заводі 26 серпня вивів з ладу майже половину потужностей російського підприємства. Зокрема, зазнала пошкоджень і була зупинена установка первинної переробки нафти АВТ-11 - найпродуктивнішої на заводі.

Як пише Reuters з посиланням на джерело, передає The Moscow Times.

Установка АВТ-11, яку запустили у 2023 році, переробляє на рік 8,4 млн тонн нафти та 1,2 млн тонн газового конденсату і забезпечує 41% потужності Омського НПЗ.

Другу за продуктивністю на заводі первинну установку - АВТ-10 (8,6 млн тонн на рік, 37% потужності) - раніше зупиняли через пожежу 1 серпня.

На НПЗ заявляються, що підприємство працює у "штатному" режимі, займання обладнання "повністю локалізоване". Водночас унаслідок вибуху та пожежі одна людина загинула, семеро постраждали.

Завод є найбільшим у Росії та виробляє приблизно десяту частину всього палива в країні.

Омський НПЗ - найбільший російський нафтопереробний завод. Він належить "Газпромнєфті". Минулого року завод переробив 21,28 млн тонн нафти, що становить 7,7% від усієї переробки в РФ.

Нагадаємо, ввечері 1 серпня в Росії сталася пожежа на Омському нафтопереробному заводі "Газпромнєфті", постраждала найбільша з діючих установок первинної переробки нафти на підприємстві.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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