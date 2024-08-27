ЄС засудив нові заборони «Талібану» для афганських жінок

Євросоюз засудив нещодавно запроваджені в Афганістані нові заборони "Талібану" для жінок, які запровадили законом "щодо поширення чесноті і запобігання вадам".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву від імені Євросоюзу опублікував високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Головний дипломат ЄС констатував, що новий закон, яким жінок зобов'язують повністю закривати все тіло і обличчя у разі виходу у громадські місця, а також встановлення вимоги, що "голоси жінок не має бути чути надворі", позбавляє жінок в Афганістані фундаментальних прав.

Це також засвідчило, що роль однойменного з назвою закону відомства виходить за рамки "дорадчої", оскільки його уповноважили стежити за дотриманням закону.

Боррель констатував, що це є порушенням Афганістаном його міжнародних зобов'язань.

"Це ще один серйозний удар по правах афганських жінок і дівчат, який ми не можемо толерувати. Закликаємо "Талібан" припинити систематичні утиски проти афганських жінок і дівчат, які можна прирівняти до переслідувань за ознакою статі, що є злочином проти людяності відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, стороною якого є Афганістан", - заявив головний дипломат ЄС.

Він додав, що це тільки посилює перешкоди для нормальних відносин та співпраці влади Афганістану з іншими країнами світу, хоча "Талібан" висловлював зацікавленість у цьому.

Раніше у серпні ЗМІ повідомляли, що кілька європейських країн розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, що означатиме дипломатичне визнання влади "Талібану".

Нагадаємо, "Талібан" блискавично повернувся до влади в Афганістані наприкінці літа 2021 року невдовзі після того, як США та союзники почали виводити війська після десятиліть перебування в країні, розраховуючи, що обрана влада Афганістану і навчена за підтримки Заходу афганська армія зможе протистояти "Талібану" і боротися з тероризмом.

Таліби спершу заявляли, що не збираються відновлювати драконівські правила і заборони для жінок.

"Талібан" досі перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, і більшість держав світу так і не визнали їхню владу в Афганістані. Але європейські держави обережно підтримують контакти з талібами, передусім через занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в країні.