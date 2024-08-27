Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російські підприємства зіткнулися з різким скороченням відвантажень нержавіючої сталі від одного з ключових постачальників - Індії

 

Так, за перше півріччя в Росію було імпортовано 20 тис. тонн індійської нержавіючої сталі - втричі менше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Про це пише Bigmint, передає The Moscow Times.

Минулого року на Індію припало 20% імпортних поставок нержавіючої сталі до Росії, які загалом склали 486 тис. тонн. Власного виробництва нержавіючої сталі в порівнюваних обсягах у Росії немає, а залежність від імпорту досягає 70-80%.

Цей матеріал використовується в машинобудуванні, виробництві побутової техніки, електрообладнання, труб для нафтогазової галузі та нафтохімії, а також потреб військово-промислового комплексу.

Головною причиною обвального падіння постачання нержавіючої сталі з Індії стали проблеми в Червоному морі, де повстанці-хусити атакують судна-контейнеровози. В результаті час транзиту різко зріс, а вартість фрахту злетіла - в середньому на 100%, а окремими маршрутами - на 300%.

Крім Індії, нержавіючу сталь до Росії поставляють Китай (понад половину обсягів), Індонезія (6,5%) і Туреччина (2%).

Уряд Росії поставив завдання різко знизити залежність від імпорту нержавіючої сталі. Відповідно до стратегії розвитку металургійної промисловості, до 2030 року країна має забезпечувати власними заводами до 85% потреб у нержавіючій сталі.

Раніше повідомлялося, що Росія та Індія досі шукають способи, як міняти рупії на рублі.

Після початку розв'язаної війни проти України Росія переорієнтувала експорт нафти з Європи на азійські ринки, зокрема до Індії, і торгівля між ними різко зросла.

Оскільки рупія не конвертована, спроби розраховуватись у них призвели до того, що в Індії зависли величезні гроші. Суми називалися різні, аж до $39 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3591
  0,1355
 0,33
EUR
 1
 46,1816
  0,3410
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 09:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9729  0,06 0,16 41,6053  0,05 0,12
EUR 45,7265  0,16 0,36 46,4794  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,11 0,27 41,3400  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес