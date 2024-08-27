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Російські підприємства зіткнулися з різким скороченням відвантажень нержавіючої сталі від одного з ключових постачальників - Індії
08:38 27.08.2024 |
Так, за перше півріччя в Росію було імпортовано 20 тис. тонн індійської нержавіючої сталі - втричі менше, ніж за аналогічний період роком раніше.
Про це пише Bigmint, передає The Moscow Times.
Минулого року на Індію припало 20% імпортних поставок нержавіючої сталі до Росії, які загалом склали 486 тис. тонн. Власного виробництва нержавіючої сталі в порівнюваних обсягах у Росії немає, а залежність від імпорту досягає 70-80%.
Цей матеріал використовується в машинобудуванні, виробництві побутової техніки, електрообладнання, труб для нафтогазової галузі та нафтохімії, а також потреб військово-промислового комплексу.
Головною причиною обвального падіння постачання нержавіючої сталі з Індії стали проблеми в Червоному морі, де повстанці-хусити атакують судна-контейнеровози. В результаті час транзиту різко зріс, а вартість фрахту злетіла - в середньому на 100%, а окремими маршрутами - на 300%.
Крім Індії, нержавіючу сталь до Росії поставляють Китай (понад половину обсягів), Індонезія (6,5%) і Туреччина (2%).
Уряд Росії поставив завдання різко знизити залежність від імпорту нержавіючої сталі. Відповідно до стратегії розвитку металургійної промисловості, до 2030 року країна має забезпечувати власними заводами до 85% потреб у нержавіючій сталі.
Раніше повідомлялося, що Росія та Індія досі шукають способи, як міняти рупії на рублі.
Після початку розв'язаної війни проти України Росія переорієнтувала експорт нафти з Європи на азійські ринки, зокрема до Індії, і торгівля між ними різко зросла.
Оскільки рупія не конвертована, спроби розраховуватись у них призвели до того, що в Індії зависли величезні гроші. Суми називалися різні, аж до $39 млрд.
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