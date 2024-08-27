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АНАЛІТИКА

Байден поговорив з Моді про його поїздку до Києва

 

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої сторони обговорили візит індійського прем'єра до Польщі та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Байден похвалив Моді за його історичні візити до Польщі та України, перші візити прем'єр-міністра Індії за десятиліття, за його "послання миру" і гуманітарну підтримку України, включаючи її енергетичний сектор.

Лідери підтвердили свою незмінну підтримку мирного врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права на основі Статуту ООН.

Лідери також підкреслили свою незмінну прихильність до спільної роботи, у тому числі через регіональні групи, такі як Quad, для сприяння миру та процвітанню в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Крім того, сторони обговорили засідання Генеральної Асамблеї ООН, яке має відбутися у вересні.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Байден і Моді говорили про "перспективи просування вперед відповідно до плану президента Зеленського щодо справедливого миру". США, за його словами, "вітають будь-яку іншу країну, яка хоче допомогти президенту Зеленському працювати над справедливим миром".

"І будь-яку країну, яка готова прийти на цю дискусію, розпочавши з точки зору президента Зеленського, вислухавши її, підписавши цю пропозицію (комюніке Саміту миру, який пройшов у Швейцарії, - ред.) - і я не говоритиму за Індію і те, підписують вони чи ні, це питання для обговорення з прем'єр-міністром та його командою, але ми, безумовно, вітаємо будь-яку країну, яка готова надати допомогу та розпочати цю розмову, підписавши справедливу мирну пропозицію президента Зеленського та вислухавши його точку зору", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, Індія взяла участь у Саміті миру, але не підписала комюніке.

Зеленський на зустрічі з Моді привітав таку участь Індії та запропонував їй провести наступний саміт. Однак для цього необхідно, щоб Нью-Делі приєднався до комюніке першого саміту, що відбувся у Швейцарії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Індія
 

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