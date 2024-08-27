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Дурову висунули звинувачення у 12 злочинах
23:57 26.08.2024 |
Французькі правоохоронці висунули Дурову звинувачення у 12 злочинах у Telegram.
Про це йдеться у пресрелізі Паризького судового трибуналу.
Засновник Telegram Павло Дуров перебуває під слідством у справі про кіберзлочини і шахрайство. Йому висунуто обвинувачення у 12 злочинах.
Французька прокуратура уточнила, що Дурова підозрюють у 12 злочинах:
* відмова передавати інформацію, необхідну для проведення розслідувань, за запитом правоохоронних органів;
* співучасть у розповсюдженні наркотиків;
* співучасть у кіберзлочинах;
* співучасть у шахрайстві;
* відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом;
* незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності;
* співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми.
За статею про адміністрування онлайн-платформи, на якій дозволено незаконний обіг заборонених продуктів, контенту чи послуг Дурову загрожує санкція - від 5 до 10 років позбавлення волі та штраф від 150 тис до 500 тис євро.
Повідомляється, що Дуров може перебувати під вартою до 28 серпня.
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