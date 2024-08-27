Дурову висунули звинувачення у 12 злочинах

Французькі правоохоронці висунули Дурову звинувачення у 12 злочинах у Telegram.

Про це йдеться у пресрелізі Паризького судового трибуналу.

Засновник Telegram Павло Дуров перебуває під слідством у справі про кіберзлочини і шахрайство. Йому висунуто обвинувачення у 12 злочинах.

Французька прокуратура уточнила, що Дурова підозрюють у 12 злочинах:

* відмова передавати інформацію, необхідну для проведення розслідувань, за запитом правоохоронних органів;

* співучасть у розповсюдженні наркотиків;

* співучасть у кіберзлочинах;

* співучасть у шахрайстві;

* відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом;

* незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності;

* співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми.

За статею про адміністрування онлайн-платформи, на якій дозволено незаконний обіг заборонених продуктів, контенту чи послуг Дурову загрожує санкція - від 5 до 10 років позбавлення волі та штраф від 150 тис до 500 тис євро.

Повідомляється, що Дуров може перебувати під вартою до 28 серпня.